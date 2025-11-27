27 de noviembre de 2025 - 09:08

Detuvieron al abogado que representó a Wanda Nara y L-Gante: lo acusan de robarle USD 700 mil a Gonzalo Montiel

Nicolás Agustín Payarola Hernayes fue detenido en las últimas horas tras una serie de allanamientos realizados en Nordelta y Beccar, en el marco de una causa en la que se lo investiga por presuntas estafas, defraudación y lavado de activos.

El abogado mediático Nicolás Agustín Payarola Hernayes fue detenido en las últimas horas tras una serie de allanamientos realizados en Nordelta y Beccar.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El abogado mediático Nicolás Agustín Payarola Hernayes fue detenido en las últimas horas tras una serie de allanamientos realizados en Nordelta y Beccar, en el marco de una causa en la que se lo investiga por presuntas estafas, defraudación y lavado de activos.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los procedimientos fueron ejecutados este jueves por la mañana y culminaron con la detención del letrado, conocido por haber sido representante de Wanda Nara y L-Gante, entre otras figuras públicas.

La investigación se inició a partir de las denuncias de María Ximena Braña, Juan Marcelo Montiel (familiar del futbolista), Macarena Posee, Silvana De Leonardis, Débora Grecco y Norma Graciela Vignoni, quienes lo acusaron de maniobras fraudulentas.

Entre las denuncias aparece una maniobra fraudulenta donde uno de los denunciantes lo acusa de quedarse con UDS 700 del futbolista de River y campeón Mundial Gonzalo Montiel.

Los allanamientos fueron autorizados por el fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI de Benavídez, y permitieron secuestrar documentación, dispositivos de almacenamiento digital y teléfonos celulares, elementos que ahora serán analizados por los investigadores.

Payarola afronta imputaciones por estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo, mientras la causa continúa avanzando con nuevas medidas de prueba.

