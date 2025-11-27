"Van a caer uno por uno": fuerte descargo de Mauro Icardi contra el exabogado de Wanda Nara que quedó detenido

Mauro Icardi volvió a apuntar sin filtros contra Nicolás Payarola , el exabogado de Wanda Nara , después de que el letrado quedara detenido tras un allanamiento ordenado en el marco de una causa por presuntas estafas y otros delitos económicos.

La noticia provocó un fuerte descargo del futbolista en sus redes sociales, donde retomó viejas tensiones y lanzó frases que expusieron de manera cruda su postura frente a quien había sido representante legal de su expareja.

Payarola enfrenta una investigación por estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo. La causa se abrió a partir de denuncias realizadas por diversas personas, entre ellas María Ximena Braña, Juan Marcelo Montiel —familiar del delantero—, Macarena Posee, Silvana de Leonardis, Débora Grecco y Norma Graciela Vignoni. Con el avance del expediente, el abogado quedó detenido este jueves, lo que derivó en la reacción inmediata de Icardi .

En una serie de historias de Instagram , el futbolista citó con ironía la frase “ Hermosa mañana, ¿verdad?” de Guillermo Francella , para luego avanzar con un mensaje que apuntó directamente a Payarola y, de manera indirecta, a Wanda Nara.

“¿Cómo habían dicho? Cada uno tiene el abogado que se merece . Nunca estuve tan de acuerdo con esa frase”, publicó. Luego redobló su postura con una frase cargada de sarcasmo: “Permitime dudar de lo de ‘Buenos abogados’ y sobre todo, ‘grandes seres humanos’”.

Mauro Icardi contra Nicolás Payarola

Su descargo subió de tono cuando se refirió al compromiso del abogado con los intereses de sus hijas. “Esta lacra, estafador, acosador y ladrón, ¿es el mismo que defendía los intereses de mis hijas? No puede defender ni los suyos. Como siempre dije, van a caer uno por uno. Solo hay que sentarse a esperar”, escribió el futbolista, que desde hace meses mantiene un enfrentamiento abierto con el entorno de su exesposa.

Icardi también retomó un punto que había marcado en intervenciones anteriores: la estrategia de presentar denuncias en distintas jurisdicciones. “Qué paradoja que buscaron durante un año hacer falsas denuncias en Tigre (Provincia) porque en Capital no tenía ‘amiguitos’ y terminaste en un calabozo en donde tanto te gustaba hacerte el guapo”, expresó.

El mensaje final tuvo un tono aún más duro y dejó en claro que el delantero cree que el avance de la causa no terminará con esta detención. “Tanto lo visualizaste que se te cumplió. Esperemos que pronto te haga compañía la estafadora de tu ‘mujer’ y todos los cómplices”, escribió, acompañado por emojis de aplausos.