El tango de luto: murió Ricardo "Chiqui" Pereyra a los 74 años tras un accidente doméstico

El tango argentino despide a una de sus voces más queridas. Ricardo “Chiqui” Pereyra falleció a los 74 años tras no lograr recuperarse de las graves lesiones que sufrió en un accidente doméstico , una noticia que generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y cultural del país.

El reconocido cantor, nacido en Río Negro, se encontraba internado en un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires con pronóstico reservado. Días atrás había sufrido una caída desde una escalera que obligó a una intervención quirúrgica y derivó en un cuadro clínico que se agravó de manera irreversible.

Según pudo saber Noticias Argentinas, su entorno confirmó el deceso a través de un desgarrador mensaje en redes sociales: “Con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de ‘El Chiqui’. El milagro que no llegó, el pronóstico era predecible pero aún así no perdíamos la fe” .

La familia del artista pidió respeto y privacidad para atravesar este duro momento, haciendo especial énfasis en la situación de su esposa.

“Mamá está destruída. Ella que era el pilar, hoy está más frágil que nunca. Por eso no está para recibir mensajes por el momento ni llamadas, hay trámites que realizar y demás” , explicaron en el comunicado, solicitando paciencia a los miles de seguidores que inundaron las redes con mensajes de apoyo.

image

En los días previos, se había informado que el músico se encontraba clínicamente estable, pero sin respuestas neurológicas, una situación que finalmente derivó en este desenlace fatal que enluta a la cultura nacional.

Profunda huella del “Chiqui” Pereyra

Nacido el 26 de junio de 1951, Pereyra dejó una huella imborrable en la historia del tango desde su irrupción en el programa Grandes Valores del Tango en 1978, donde su talento fue tal que los directivos lo consagraron profesional de inmediato.

A lo largo de su extensa trayectoria, fue figura central de ciclos como “Botica de Tango” y recibió el prestigioso Premio Santos Vega en 2007.

Su partida no solo genera una profunda conmoción en su Río Negro natal, sino en todos los escenarios internacionales donde su voz fue embajadora del género, cerrando así un capítulo fundamental de la música ciudadana argentina.