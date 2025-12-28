28 de diciembre de 2025 - 10:24

El tango de luto: murió Ricardo "Chiqui" Pereyra a los 74 años tras un accidente doméstico

La triste noticia fue confirmada por sus allegados a través de las redes sociales, quienes pidieron respeto. El músico se encontraba clínicamente estable, pero sin respuestas neurológicas.

Adiós al “Chiqui” Pereyra.

Adiós al “Chiqui” Pereyra.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El tango argentino despide a una de sus voces más queridas. Ricardo “Chiqui” Pereyra falleció a los 74 años tras no lograr recuperarse de las graves lesiones que sufrió en un accidente doméstico, una noticia que generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y cultural del país.

Leé además

Un Poco de Ruido

Un Poco De Ruido: El fenómeno de streaming que se volvió una fiesta despide el año en San Martín

Por Carina Bruzzone
arte, ritual y encuentro al pie de la montana: uspallata celebra el festival por la paz mundial

Arte, ritual y encuentro al pie de la montaña: Uspallata celebra el Festival por la Paz Mundial

Por Carina Bruzzone

El reconocido cantor, nacido en Río Negro, se encontraba internado en un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires con pronóstico reservado. Días atrás había sufrido una caída desde una escalera que obligó a una intervención quirúrgica y derivó en un cuadro clínico que se agravó de manera irreversible.

Embed - RICARDO "Chiqui" PEREYRA "Muñeca brava" - programa "Grandes valores del tango"

Comunicado de la familia: “Pedimos respeto”

Según pudo saber Noticias Argentinas, su entorno confirmó el deceso a través de un desgarrador mensaje en redes sociales: “Con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de ‘El Chiqui’. El milagro que no llegó, el pronóstico era predecible pero aún así no perdíamos la fe”.

La familia del artista pidió respeto y privacidad para atravesar este duro momento, haciendo especial énfasis en la situación de su esposa.

“Mamá está destruída. Ella que era el pilar, hoy está más frágil que nunca. Por eso no está para recibir mensajes por el momento ni llamadas, hay trámites que realizar y demás”, explicaron en el comunicado, solicitando paciencia a los miles de seguidores que inundaron las redes con mensajes de apoyo.

image

En los días previos, se había informado que el músico se encontraba clínicamente estable, pero sin respuestas neurológicas, una situación que finalmente derivó en este desenlace fatal que enluta a la cultura nacional.

Profunda huella del “Chiqui” Pereyra

Nacido el 26 de junio de 1951, Pereyra dejó una huella imborrable en la historia del tango desde su irrupción en el programa Grandes Valores del Tango en 1978, donde su talento fue tal que los directivos lo consagraron profesional de inmediato.

A lo largo de su extensa trayectoria, fue figura central de ciclos como “Botica de Tango” y recibió el prestigioso Premio Santos Vega en 2007.

Su partida no solo genera una profunda conmoción en su Río Negro natal, sino en todos los escenarios internacionales donde su voz fue embajadora del género, cerrando así un capítulo fundamental de la música ciudadana argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

los mendocinos del ano: artistas que protagonizaron la agenda cultural en 2025

Los mendocinos del año: Artistas que protagonizaron la agenda cultural en 2025

Por Carina Bruzzone
los mejores shows que llegaran en 2026, en aconcagua radio

Los mejores shows que llegarán en 2026, en Aconcagua Radio

Por Redacción Espectáculos
Christian Petersen fue trasladado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar con su tratamiento.  

Christian Petersen fue trasladado a Buenos Aires: qué dice el nuevo parte médico de la salud del chef

Por Redacción Espectáculos
Franco Colapinto está en Argentina disfrutando el fin de año junto a su familia y amigos.

Las fotos de Franco Colapinto en la Argentina: pádel, recitales y compras

Por Agustín Zamora