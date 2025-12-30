Ciclo Manija: dos shows imperdibles para recibir el 2026 en Mendoza

Este sábado y domingo, en 23 Ríos y La Cañada, se realizará el Ciclo Manija, que une artistas de distintos géneros.

El Ciclo Manija enciende el verano mendocino con dos fechas consecutivas que confirman su identidad: música en movimiento, cruces regionales y una escena independiente que se piensa sin fronteras.

Con base en Mendoza, el ciclo se consolida como un espacio de encuentro donde dialogan territorios, estéticas y generaciones, apostando a la circulación de proyectos latinoamericanos y al fortalecimiento de los talentos locales.

Cómo serán los shows La primera cita será este sábado 3 de enero, a las 20, en 23 Ríos Craftbeer, en Luján de Cuyo. Allí se presentará Ciudad Mansa, banda proveniente de Paraguay que llega a la provincia como parte de su gira rumbo a Chile. Con un sonido que combina sensibilidad pop, climas introspectivos y una energía que se expande en vivo, el grupo se suma a una grilla que pone el foco en la diversidad y el diálogo entre escenas.

La noche se completa con Somos Más, uno de los proyectos emergentes más activos de Mendoza, recientemente participantes de la Fiesta Nacional de la Cerveza, y con Brunela Orosito, cuya propuesta recorre el soul, el R&B y el pop desde una impronta personal y contemporánea. También será parte de la fecha Samuel Aspee, referente local del funk y el groove, un nombre asociado al pulso bailable y a la exploración rítmica que caracteriza a buena parte de la nueva escena mendocina.

image La segunda fecha del ciclo tendrá lugar el domingo 4 de enero, a las 20, en La Cañada Bar, en Godoy Cruz. En esta ocasión, el escenario recibirá a Sandía, otra banda paraguaya que desembarca en Mendoza en el marco de su recorrido internacional hacia Chile. Con un sonido que se mueve entre la canción alternativa, la experimentación y la potencia del formato banda, Sandía propone un vivo intenso y cercano, ideal para el espíritu del ciclo.

La jornada del domingo suma además a Clau Terra, música, cantante, MC y compositora, una de las voces más destacadas de la escena urbana local. Su propuesta, fresca y contundente, dialoga con el rap, el hip hop y la canción contemporánea, aportando una perspectiva actual y diversa al encuentro. En ambas fechas, las entradas anticipadas tendrán un valor de $6.000 (hasta el 31 de diciembre inclusive), mientras que la entrada general será de $8.000 en Entradaweb.com.ar.