Martín Ale, ex Gardelitos, dará un show homenaje a la banda en Mendoza

El show será este viernes en Alabama Beer Coquimbito, y repasará las canciones más emblemáticas de la banda.

El viernes 26 de diciembre, Mendoza tendrá una cita cargada de mística barrial y memoria rockera. A partir de las 22, Alabama Beer Coquimbito, en Maipú, será el escenario de un show especial encabezado por Martín Ale, exintegrante de Gardelitos, que propone un recorrido por lo mejor del repertorio de la banda en clave de homenaje.

La cita será en Urquiza 2583, Local 1, con entradas generales a $5.000 disponibles a través de Entradaweb.com.ar.

Cómo será el show Lejos de la nostalgia vacía, el concierto se plantea como una celebración viva de canciones que marcaron a varias generaciones del rock argentino. Martín Ale recupera ese cancionero atravesado por historias de barrio, desencanto, resistencia y poesía urbana, en un formato que privilegia el clima cercano y la conexión con el público.

image Hablar de Gardelitos es hablar de una de las bandas fundamentales del rock barrial argentino. Surgidos en los años noventa, construyeron una identidad propia combinando sensibilidad popular y una lírica que supo narrar la vida en los márgenes sin romantizarla. Discos como "Gardelitos", "Fiesta" o "Ciudad Oculta" consolidaron su sonido reconocible.

Martín Ale fue parte clave de ese entramado creativo y hoy, desde otro lugar, vuelve sobre ese repertorio para resignificarlo. El homenaje es una reafirmación de que esas canciones siguen diciendo cosas.