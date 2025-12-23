Soda Stereo bajo las estrellas: cómo es el tributo mendocino que se presentará en Cacheuta

Este sábado, la banda Mil990 se presentará en Cacheuta, con un show tributo a Soda Stereo.

La música de Soda Stereo volverá a sonar bajo el cielo abierto de Cacheuta en una propuesta que combina rock, naturaleza y gastronomía.

Este sábado 27 de diciembre, desde las 20, el espacio UVA, ubicado en Ruta 82 km 31, en Colonia Suiza (Luján de Cuyo), será el escenario de un show al aire libre de Mil990, la banda que recrea en vivo los grandes clásicos del trío liderado por Gustavo Cerati.

image Pensada como una celebración de fin de año, la experiencia invita a disfrutar de una noche distinta, con el telón de fondo del cielo estrellado y el entorno natural característico de la zona. El plan se completa con la propuesta gastronómica del lugar, que ofrece opciones ideales para acompañar la velada: cafetería, tostados, empanadas y cerveza bien fría, en un marco relajado y acogedor.