Concierto histórico en el Vaticano: Andrea Bocelli y Karol G brillaron juntos al cantar "Vivo por ella"

Miles de personas y figuras de la música internacional celebraron en la Plaza de San Pedro por el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

Andrea Bocelli y Karol G cantaron “Vivo por ella” en el Vaticano.

Andrea Bocelli y Karol G cantaron “Vivo por ella” en el Vaticano.

Captura de video
La Plaza de San Pedro en el Vaticano fue escenario de un concierto multitudinario que reunió a artistas de distintas partes del mundo y a miles de asistentes bajo un mismo mensaje: la fraternidad humana. El espectáculo marcó un cierre imponente para el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

Entre las presentaciones más esperadas de la velada estuvo la de Andrea Bocelli y Karol G, quienes interpretaron a dúo “Vivo por ella” en un momento que desató ovaciones y se convirtió en una de las postales más comentadas del evento.

La iniciativa trascendió el concepto del recital tradicional para consolidarse como una manifestación cultural en uno de los espacios más representativos del Vaticano.

Show de Karol G y Andrea Bocelli

La cantante colombiana Karol G lideró la representación latinoamericana, vestida con un elegante vestido negro con predería, interpretando “Mientras me curo del cora”. Al escenario fue llevada por su padre, quien se mostró visiblemente emocionado por su hija.

Luego se unió a Bocelli para entonar el clásico “Vivo por ella”, que generó emoción entre todos los presentes provenientes de distintas partes del mundo. Para muchos, el evento fue presentado como una fecha histórica.

Entre el público se pudo percibir las muestras de cariño hacia ella: banderas, camisetas y símbolos no solo de su país, sino también de distintos lugares de Latinoamérica… pues muchos habían acudido para ver precisamente a la estrella colombiana.

Andrea Bocelli, además de brillar sobre el escenario junto a un ícono de América, tuvo un rol clave como co-director artístico. Según consignó la revista Rolling Stone, eligió el repertorio y encabezó los ensayos junto a artistas de cuatro continentes.

