¿Se terminó el amor?: Facundo Arana y María Susini habrían puesto fin a su relación

Facundo Arana y María Susini se habrían separado luego de 19 años de relación , una historia marcada por la discreción, el bajo perfil y la crianza de tres hijos en común . Según trascendió, la ruptura se dio en buenos términos y el motivo principal habría sido que el amor se terminó .

¿Una tercera en discordia?: la supuesta amante de Mauro Icardi lo acusó de "psicópata"

La información fue revelada por Pepe Ochoa al aire de LAM (América), donde explicó que la decisión fue tomada tras intentar sostener el vínculo. “Ellos se quieren mucho, intentaron seguir adelante, pero no funcionan más como pareja”, señaló el productor, al tiempo que aclaró que fue María Susini quien comenzó a hablar del tema en su entorno más cercano.

De acuerdo a lo contado en el ciclo, la separación no implicó conflictos ni distanciamientos abruptos. Por el contrario, ambos continúan compartiendo tiempo juntos , incluso mostrándose en público, como ocurrió recientemente en Mar del Plata . “No hay ningún problema entre ellos, pero el amor se terminó”, resumió Ochoa.

El panelista también indicó que Susini habla del tema con mayor naturalidad , mientras que Arana se muestra más reservado frente a la situación. Aun así, destacó que se trata de una ruptura cuidada, especialmente por el vínculo familiar que los une.

La historia de amor entre Facundo Arana y María Susini comenzó en 2007, poco tiempo después de que el actor finalizara una relación de una década con Isabel Macedo . Según relataron en distintas oportunidades, el flechazo fue inmediato, aunque el primer encuentro no se dio como estaba previsto.

Tras algunos intentos fallidos para conocerse, finalmente coincidieron en una reunión organizada por amigos. Ese día, Susini llegó tarde luego de sufrir una caída mientras patinaba, con la mano lastimada. Arana, habituado a las aventuras al aire libre, la asistió y ese gesto marcó el inicio del vínculo.

El romántico casamiento de Facundo Arana y María Susini El romántico casamiento de Facundo Arana y María Susini. (archivo)

Años después, el propio actor recordó ese momento como decisivo. “Yo la vi y supe que era ella”, contó en entrevistas, al describir una conexión inmediata que derivó en una relación duradera, la formación de una familia y una propuesta de matrimonio inolvidable en el Everest, a más de cinco mil metros de altura.

Hoy, tras casi dos décadas juntos, la pareja habría decidido cerrar una etapa, manteniendo el respeto y el cuidado mutuo que siempre caracterizó su relación.