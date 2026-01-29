29 de enero de 2026 - 18:16

Facundo Arana tendría prohibido acercarse a sus hijos por pedido de su expareja

Según trascendió, el actor no pudo ingresar al hospital a ver a su hija, luego de que había tenido un accidente durante una competencia de equitación.

Facundo Arana no pudo ingresar a ver a su hija en el hospital.&nbsp;

Facundo Arana no pudo ingresar a ver a su hija en el hospital. 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La separación de Facundo Arana y María Susini parece no haber sido tan pacifica, a pesar de declaraciones del actor a los medios. Hace unos días se conoció la noticia de la ruptura, luego de 19 años de relación y tres hijos en común. Según trascendió el fin del vínculo se habría dado en buenos términos y el motivo principal habría sido que el amor se terminó.

Leé además

Facundo Arana y María Susini.

¿Se terminó el amor?: Facundo Arana y María Susini habrían puesto fin a su relación

Por Redacción Espectáculos
Moria Casán habló luego del posteo de Fito Páez que alimentó rumores de un posible romance. 

Moria Casán confirmó el romance entre Sofía Gala y Fito Páez: "Se aman profundamente"

Por Redacción Espectáculos

Sin embargo, una nueva situación dejó en evidencia que la ruptura no fue tan pacífica, ya que María Susini le habría prohibido al actor ver a sus hijos.

facundo arana

Facundo Arana no pudo ver a su hija

Según se dio a conocer, la hija mayor de la pareja, India de 17 años, sufrió un accidente en medio de una competencia de equitación al caer de su caballo. Por este motivo, fue derivada a una clínica. A pesar de la emergencia, el actor no habría podido ingresar al centro de salud para acompañar a la adolescente.

La información fue revelada por Fernanda Iglesias en el programa Puro Show (El Trece). La periodista informó sobre la situación con fuentes cercanas a la joven: “Hablé con alguien que estuvo al lado de India cuando se cayó y me confirmó que María Susini no estaba en la ciudad, no estaba en Mar del Plata y no podían localizarla”.

Según el testimonio, cuando la menor se encontraba en la clínica y Arana llegó al lugar, se habría encontrado con la imposibilidad de ingresar: “Esta persona me confirma que Facundo no pudo entrar a la clínica, por pedido de María Susini”.

A partir de este anuncio, la panelista Nancy Duré aportó un dato relevante: “Salvo que exista una cautelar o una medida judicial, el padre tiene derecho a entrar igual”.

Iglesias continuó con el parte médico de la joven y aclaró que se encuentra fuera de peligro: “La chica estaba bien, se recuperó, volvió caminando al club hípico donde se estaba haciendo la competencia. No fue grave, pero volvió con uno de los organizadores y otro de los concursantes, un señor chileno que está en el mismo equipo de India”.

En paralelo a estas versiones, Iglesias señaló que buscó información en el ámbito legal para saber si existía algún impedimento formal respecto al vínculo entre Arana y sus hijos: “Consulté en Mar del Plata y no hay nada. En CABA tampoco. Estuve viendo en Tigre por si había alguna medida judicial y no encontré ninguna".

Aún se desconoce el motivo por el cual el actor no pudo ingresar a ver a su hija.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Yuyito González dura contra Fátima Florez por exponer a Milei en Mar del Plata.

Yuyito González habló del reencuentro entre Milei y Fátima Florez: "A ella le sirve, no sé si a él"

Por Redacción Espectáculos
El hermano mayor de Pampita sigue viviendo en La Pampa, alejado de los flashes.

Qué se sabe de Leonardo, el hermano desconocido de Pampita: tiene un bajo perfil y se alejó de los medios

Por Agustín Zamora
La serie de juegos mortales que canceló Netflix.

Netflix canceló una popular serie sobre juegos mortales tras 3 temporadas

Por Redacción Espectáculos
La nueva serie de Netflix basada en el universo de La Casa de Papel.

Netflix presentó el tráiler de la nueva serie de 8 capítulos sobre un personaje de "La Casa de Papel"

Por Redacción Espectáculos