Facundo Arana tendría prohibido acercarse a sus hijos por pedido de su expareja

La separación de Facundo Arana y María Susini parece no haber sido tan pacifica, a pesar de declaraciones del actor a los medios. Hace unos días se conoció la noticia de la ruptura, luego de 19 años de relación y tres hijos en común. Según trascendió el fin del vínculo se habría dado en buenos términos y el motivo principal habría sido que el amor se terminó.
Según se dio a conocer, la hija mayor de la pareja, India de 17 años, sufrió un accidente en medio de una competencia de equitación al caer de su caballo. Por este motivo, fue derivada a una clínica. A pesar de la emergencia, el actor no habría podido ingresar al centro de salud para acompañar a la adolescente.
La información fue revelada por Fernanda Iglesias en el programa Puro Show (El Trece). La periodista informó sobre la situación con fuentes cercanas a la joven: “Hablé con alguien que estuvo al lado de India cuando se cayó y me confirmó que María Susini no estaba en la ciudad, no estaba en Mar del Plata y no podían localizarla”.
Según el testimonio, cuando la menor se encontraba en la clínica y Arana llegó al lugar, se habría encontrado con la imposibilidad de ingresar: “Esta persona me confirma que Facundo no pudo entrar a la clínica, por pedido de María Susini”.
A partir de este anuncio, la panelista Nancy Duré aportó un dato relevante: “Salvo que exista una cautelar o una medida judicial, el padre tiene derecho a entrar igual”.
Iglesias continuó con el parte médico de la joven y aclaró que se encuentra fuera de peligro: “La chica estaba bien, se recuperó, volvió caminando al club hípico donde se estaba haciendo la competencia. No fue grave, pero volvió con uno de los organizadores y otro de los concursantes, un señor chileno que está en el mismo equipo de India”.
En paralelo a estas versiones, Iglesias señaló que buscó información en el ámbito legal para saber si existía algún impedimento formal respecto al vínculo entre Arana y sus hijos: “Consulté en Mar del Plata y no hay nada. En CABA tampoco. Estuve viendo en Tigre por si había alguna medida judicial y no encontré ninguna".
Aún se desconoce el motivo por el cual el actor no pudo ingresar a ver a su hija.