Facundo Arana tendría prohibido acercarse a sus hijos por pedido de su expareja

La separación de Facundo Arana y María Susini parece no haber sido tan pacifica, a pesar de declaraciones del actor a los medios. Hace unos días se conoció la noticia de la ruptura, luego de 19 años de relación y tres hijos en común. Según trascendió el fin del vínculo se habría dado en buenos términos y el motivo principal habría sido que el amor se terminó.

Sin embargo, una nueva situación dejó en evidencia que la ruptura no fue tan pacífica, ya que María Susini le habría prohibido al actor ver a sus hijos .

Según se dio a conocer, la hija mayor de la pareja, India de 17 años, sufrió un accidente en medio de una competencia de equitación al caer de su caballo. Por este motivo, fue derivada a una clínica. A pesar de la emergencia, el actor no habría podido ingresar al centro de salud para acompañar a la adolescente.

La información fue revelada por Fernanda Iglesias en el programa Puro Show (El Trece). La periodista informó sobre la situación con fuentes cercanas a la joven: “Hablé con alguien que estuvo al lado de India cuando se cayó y me confirmó que María Susini no estaba en la ciudad , no estaba en Mar del Plata y no podían localizarla”.

Según el testimonio, cuando la menor se encontraba en la clínica y Arana llegó al lugar, se habría encontrado con la imposibilidad de ingresar: “Esta persona me confirma que Facundo no pudo entrar a la clínica, por pedido de María Susini”.

A partir de este anuncio, la panelista Nancy Duré aportó un dato relevante: “Salvo que exista una cautelar o una medida judicial, el padre tiene derecho a entrar igual”.

Iglesias continuó con el parte médico de la joven y aclaró que se encuentra fuera de peligro: “La chica estaba bien, se recuperó, volvió caminando al club hípico donde se estaba haciendo la competencia. No fue grave, pero volvió con uno de los organizadores y otro de los concursantes, un señor chileno que está en el mismo equipo de India”.

En paralelo a estas versiones, Iglesias señaló que buscó información en el ámbito legal para saber si existía algún impedimento formal respecto al vínculo entre Arana y sus hijos: “Consulté en Mar del Plata y no hay nada. En CABA tampoco. Estuve viendo en Tigre por si había alguna medida judicial y no encontré ninguna".

Aún se desconoce el motivo por el cual el actor no pudo ingresar a ver a su hija.