Yuyito González habló del reencuentro entre Milei y Fátima Florez: "A ella le sirve, no sé si a él"

La conductora y ex pareja del presidente apuntó a la vedette y aseguró que es ella la que necesita la figura del mandatario.

Javier Milei apareció Mar del Plata, durante una función de Fátima Florez. En el show el Presidente no solo presunción la función de quien fue su pareja sino que se subió al escenario y cantaron juntos. Algo que levantó polémica política y amorosa, Yuyito González, también ex del mandatario, opinó: “No sé si le sirve al presidente; a ella, seguro”

Consultada por el impacto que puede tener esta aparición pública, en el Teatro Roxy, la conductora evitó involucrarse de lleno en el análisis político, aunque deslizó una frase que no pasó desapercibida. “¿Cómo no te va a servir la prensa donde va el Presidente a verte? No sé si le sirve al Presidente; a ella, seguro”, lanzó ante el móvil del programa de chimentos Puro Show.

“No tengo que opinar”: la postura de Yuyito sobre Milei Si bien en un primer momento intentó correrse del tema, Yuyito reconoció que la exposición mediática es inevitable cuando se trata del jefe de Estado. “Si hoy explota el teatro de gente porque va el Presidente, o si al Presidente le sirve la prensa del teatro, bienvenido sea”, señaló, aunque rápidamente se frenó: “No me parece nada, no tengo que opinar”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/2016535759092646128&partner=&hide_thread=false Amalia "Yuyito" González habló en #PuroShow y se refirió su estado sentimental, habló de Javier Milei y Fátima Flórez, la temporada y más.@puroshowok pic.twitter.com/G82AlyUsUb — eltrece (@eltreceoficial) January 28, 2026 La conductora también fue tajante al hablar de su vínculo actual con Milei. Aseguró que mantienen “contacto cero” y que ambos están atravesando “presentes distintos”. “Hoy te diría que sí, que la novela terminó”, afirmó, y aclaró que ya habló con el mandatario “todo lo que tenía que hablar”.

Sin conflictos con Fátima Florez Lejos de alimentar polémicas, González remarcó que no tiene “mala onda con nadie” y se refirió con respeto a Fátima Florez. “Cada uno da lo que puede”, expresó, y aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a quienes trabajan en la temporada teatral. “Les deseo lo mejor a todos, sobre todo a la gente que está haciendo temporada, que sé que no es una temporada fácil”, sostuvo.