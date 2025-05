Revelaciones de la "amiga" de Javier Milei: aventura con Alberto Fernández y traición de Yuyito a Fátima

Como si fuera poco, la asesora de imagen se explayó sobre su vínculo con Alberto Fernández: “ Tuve un touch and go con Alberto antes de que sea candidato. Fueron cuatro veces y se cortó porque me fui a Buzios de vacaciones porque empezaba la campaña y, a la semana de que volví, falleció la madre de Alberto. Me invitó a comer y ese fin de semana lo anunció Cristina como candidato”.

Sin embargo, la historia dio un vuelco ante la presencia de la entonces esposa del ex jefe de Estado: “Fabiola -Yañez- estaba afuera, ellos se llevaban muy mal, era una relación de muchas idas y vueltas. Él la quería porque cuando le pregunté por ella, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero ella era muy intensa y él decidió cortar la relación. Alberto me habló durante casi toda su gestión. Nunca me vi con él -cuando era presidente-”.

Qué dijo sobre “Yuyito” González

En una parte de la entrevista, la vendedora inmobiliaria apuntó contra la conductora Yuyito, exvedette: “Me invitó para hablar de una cosa y no dijo nada. En el corte me pinchó para que hable mal de Fátima. No lo hice porque era la novia de mi amigo”.

A continuación, afirmó que “Yuyito le hizo la cama a Fátima Flores”: “Claro. Fue con el cuchillo y el tenedor ahí”. De la misma manera, explicó: “Hace cuatro años que lo conozco -a Milei-. Terminó con Daniela y lo conocí yo”.

Rosemary, la supuesta tercera en discordia tras la ruptura de Yuyito González y Javier Milei Rosemary, la supuesta tercera en discordia tras la ruptura de Yuyito González y Javier Milei. eltrece

Sobre Milei: cómo lo conoció

La asesora no quedó lejos de los mandatarios al finalizar el gobierno de Fernández: “Llegué a Milei a través de un amigo de la política a fines de la pandemia, en un bar chiquitito de Once, a las 6, en un acto cuando recién empezaba a lanzar su candidatura. Ahí nos recontra re miramos y cuando lo saludé, le puse los puños y él se enojó porque viste cómo es él”.

Tras los rumores que indican que González la “odia”, Maturana señaló: “Es verdad que ella agarró el teléfono del presidente y vio mensajes conmigo. Ella me acaba de bloquear o sea que se está haciendo cargo”.

¿Intimidad con el actual mandatario?

Es que las comunicaciones también supusieron un problema al finalizar el vínculo: “Yo le venía avisando a él -Milei- que ella -González- le estaba mirando el teléfono por ciertas cosas que ella me comentaba. Entonces dio la casualidad que hablé con él el día del cepo a la noche, le compré una remera de regalo de Gola negra, y al otro día al mediodía me llamó Yuyito”.

Tras informar que el vínculo entre la ex vedette y el mandatario “venía mal desde hace meses”, la mediática mostró el libro de Tantra del culto de lo femenino y añadió: “Me lo regaló él -Milei-”.

“Nunca hubo intimidad -con Milei- porque no se dio y yo dije que no. Él se había mudado al country de Benavídez -Nordelta- durante la campaña, un día hablamos como cuatro horas y el me dijo ‘Vamos a vernos’. Le contesté que ni loca porque era muy tarde y no daba. Me dijo ‘Vos te lo perdés’”, concluyó.