Fiesta de la Cerveza: Euge Quevedo, Damas Gratis y un 'tunga-tunga ATR' que hizo bailar a miles

Mendoza vivió una noche cargada de música, baile y celebración durante la última jornada de la Fiesta Provincial de la Cerveza , realizada en el Hipódromo de Mendoza en Godoy Cruz . Con un imponente escenario de 84 metros de ancho y una gran convocatoria de público, el Volumen 18 del evento cerró a puro ritmo y se consolidó como una de las propuestas culturales más convocantes de la provincia.

Último día de la Fiesta de la Cerveza: a qué hora tocarán Euge Quevedo y Damas Gratis

Las fotos del multitudinario baile que cerró la Fiesta de la Cerveza: más de 100 mil personas en tres días

Familias y grupos de amigos de todas las edades participaron de la celebración, que originalmente estaba programada para el viernes pasado, pero que debió ser reprogramada debido a las condiciones meteorológicas. Algunos asistentes se sentaron sobre mantas en el suelo, mientras otros bailaban frente al escenario, generando un clima festivo y familiar que se mantuvo durante toda la jornada.

La apertura estuvo a cargo del músico mendocino Gastón Fernández , quien animó a los primeros asistentes con un repertorio de cumbia y versiones populares. Entre los temas que sonaron se destacaron “Tu misterioso alguien”, de Miranda!, “Tu falta de querer”, “Cómo le digo” y “Adicto a ti”, en un set que combinó clásicos con estilos bailables.

Más tarde fue el turno de Gremio Tropical , un grupo integrado por mujeres y disidencias que acompañó el atardecer con ritmos tropicales y cumbias, alternando canciones propias con versiones de temas conocidos, lo que generó una respuesta entusiasta del público.

La tercera propuesta mendocina fue Brassass , una banda que fusiona jazz, hip hop y soul a través de una potente formación de bronces y percusión. Inspirados en las tradicionales brass bands de Nueva Orleans, pero con una impronta latinoamericana, el grupo fue elevando la intensidad de su show de manera progresiva, acompañando el crecimiento del público en el predio a medida que avanzaba la tarde.

Las bandas y artistas locales que formaron parte de las tres noches del festival fueron seleccionados entre más de 210 propuestas a través de un jurado, en el marco del concurso Marciano Cantero, una iniciativa que busca visibilizar y fortalecer a los artistas emergentes de la provincia.

También se presentaron Hidalgo y sus Galácticos, banda de chicha con influencias de diversos estilos de música tropical y cumbia, que hizo bailar al público con una amplia variedad de temas, entre ellos el popular “Empilchado”.

Más que música

Además de la música y la cerveza, el predio contó con más de 30 puestos de artesanías y emprendimientos locales, y una amplia oferta gastronómica que permitió que los asistentes permanecieran durante toda la jornada.

Entre las novedades de esta edición, se implementó Pop Meals, un nuevo método de compra de bebidas y comidas a través de códigos QR. El eco vaso tuvo un valor de $1500 y podía recargarse con cerveza a $7500 o gaseosas a $5000. El sistema agilizó la atención y facilitó el acceso a los productos, con personal disponible para orientar a los asistentes.

Uno de los momentos más celebrados fue la “Kiss Cam”, una cámara que enfocaba a parejas entre el público, que debían besarse o abrazarse ante la pantalla gigante, sumando un momento lúdico y de participación para los asistentes.

Imagen de WhatsApp 2025-12-10 a las 01.09.27_dafd4916 La divertida Kiss Cam entretuvo a todo el público.

Hubo puestos de información sobre Educación Sexual Integral (ESI) y prevención de enfermedades vectoriales, un Espacio de Juventudes con actividades de promoción de derechos, juegos y entrega de premios, y un puesto de Educación y Capacitación Laboral que difundió cursos de formación gratuitos.

El operativo de seguridad incluyó presencia policial, puestos sanitarios, puntos de hidratación gratuitos y personal de limpieza. A pesar de la alta concurrencia, la circulación se mantuvo ordenada en los accesos y sectores principales del predio.

Una fiesta ecológica

Como ya es tradición en la Fiesta de la Cerveza, se promovió el uso de vasos reutilizables y se instalaron puntos de separación de residuos para fomentar prácticas sustentables durante la jornada.

La fiesta se desarrolló bajo un enfoque de sustentabilidad, al declararse como un evento 100% carbono neutral. Esto significa que, en el plazo de un año, se compensarán las emisiones de gases de efecto invernadero generadas durante su realización. Los asistentes pudieron escanear un código QR para completar una encuesta destinada a relevar, por parte del municipio, el impacto ambiental del evento.

Imagen de WhatsApp 2025-12-10 a las 01.09.27_c4903cb9

LBC y Euge Quevedo y Damas Gratis, un cierre ATR

La lluvia, que amenazó durante gran parte de la noche, solo dejó algunas gotas aisladas, lo que permitió que la fiesta continuara sin interrupciones. El momento de mayor euforia llegó con la presentación de La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, cuando el predio ya se encontraba colmado. Incluso cuando comenzó a lloviznar, el público continuó bailando y cantando.

FullSizeRender La Bande de Carlitos y Euge Quevedo hicieron bailar a todo el público al ritmo del cuarteto. Celeste Laciar

Cerca de las 23, la banda cordobesa se despidió para cederle el escenario a Damas Gratis, última gran atracción de la noche. Si bien algunos asistentes optaron por retirarse antes debido al descenso de la temperatura y las ráfagas de viento, otros se sumaron al público hacia el cierre.

A las 23.30, Damas Gratis inició su show a pura cumbia villera, liderado por Pablo “Pablito” Lescano. Sonaron temas como “No te creas tan importante”, “Alza las manos” y “Me vas a extrañar”, mientras el público no dejó de cantar a todo pulmón ni de bailar durante toda la presentación.

La edición cerró sin mayores incidentes, registrándose únicamente algunos casos de hipotensión y golpes de calor. Con el predio colmado y la música sonando hasta entrada la madrugada, la Fiesta Provincial de la Cerveza volvió a consolidarse como uno de los eventos más convocantes de la temporada, combinando gastronomía, espectáculos y un clima de celebración que marcó el pulso de la jornada.