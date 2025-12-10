Las fotos del multitudinario baile que cerró la Fiesta de la Cerveza: más de 100 mil personas en tres días

Después de una apertura imparable y una segunda jornada a puro rock , la Fiesta Provincial de la Cerveza tuvo su cierre de edición este martes. Nuevamente, familias, grupos de amigos y público de todas las edades se acercaron al Hipódromo de Mendoza para vivir este espectáculo de música , brindis y sabores mendocinos.

El predio volvió a contar con sectores diferenciados para moverse con comodidad, espacios para sentarse a comer, zonas de hidratación y un operativo de seguridad que acompañó el movimiento constante de gente. La despedida se vivió como una gran fiesta popular, ordenada y disfrutable hasta el final.

La última grilla de la Fiesta estuvo dominada por el ritmo y el baile. LBC y Euge Quevedo llevaron todo el cuarteto cordobés al escenario, justo en días especiales para el género: recientemente, la Unesco declaró al cuarteto patrimonio cultural inmaterial de la humanidad , reconociéndolo como parte del mapa sonoro del mundo.

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 cerró con más de 35.000 personas en su tercera noche y un total que superó los 100.000 asistentes en las tres jornadas

La edición 2025 de la Fiesta Provincial de la Cerveza quedó grabada como una de las más multitudinarias e inolvidables. Una vez más, más de 35.000 personas se dieron cita en el imponente Hipódromo de Mendoza para vivir la tercera noche. De manera tal que, alcanzó un total que superó los 100.000 asistentes a lo largo de las tres jornadas .

FIESTA CERVEZA- Tercera jornada- Sociales- Foto 10 Euge Quevedo y LBC llevaron todo el ritmo del cuarteto al escenario y lograron que nadie se quedara quieto en el cierre de la Fiesta. Celeste Laciar/ Los Andes

FIESTA CERVEZA- Tercera jornada- Sociales- Foto 12 Miles de personas bailaron hasta el último tema, acompañando los shows de cuarteto y cumbia en la tercera noche. Celeste Laciar/ Los Andes

Damas Gratis: un cierre a puro baile y "ATR"

El gran cierre quedó en manos de Damas Gratis, uno de los nombres más fuertes de la cumbia argentina. Con un repertorio cargado de clásicos, la banda de Pablo Lescano coronó la tercera noche con un show explosivo, que tuvo coros masivos, pasos de baile y un público que se quedó hasta el último tema.

FIESTA CERVEZA- Tercera jornada- Sociales- Foto 14 Damas Gratis coronó la edición 2025 con una cumbia arrolladora, ovacionada por un Hipódromo que cantó cada estribillo. Celeste Laciar/ Los Andes

FIESTA CERVEZA- Tercera jornada- Sociales- Foto 13 Con todos sus clásicos, Damas Gratis cerró la noche a puro baile, luces y celulares encendidos en el cierre de la Fiesta de la Cerveza. Celeste Laciar/ Los Andes

Imágenes de un cierre a pura fiesta

La tercera noche dejó postales de bailes multitudinarios y un Hipódromo convertido en una pista gigante.

En esta galería, algunas de las postales que dejó la tercera noche de la Fiesta de la Cerveza: familias, amigos y miles de mendocinos bailando al ritmo de LBC, Euge Quevedo y Damas Gratis en el cierre del festival.

FIESTA CERVEZA- Tercera jornada- Sociales- Foto 1 Emi Winkelmann y Morita Verjelin disfrutaron juntas del cierre de la Fiesta de la Cerveza, a puro baile y buena música. Celeste Laciar/ Los Andes

FIESTA CERVEZA- Tercera jornada- Sociales- Foto 2 José Vega, súper fan de Damas Gratis, con sus amigos Fabrizio Angeletti y Agustina Salguero, disfrutando de esta gran última noche. Celeste Laciar/ Los Andes

FIESTA CERVEZA- Tercera jornada- Sociales- Foto 4 Milagros y Mayra se sumaron al cierre de la Fiesta y no dejaron de cantar ni un tema. Celeste Laciar/ Los Andes

FIESTA CERVEZA- Tercera jornada- Sociales- Foto 5 Analia, Yaz, Gustavo, Emanuel y Evelyn dijeron presente en este cierre bailable de la Fiesta de la Cerveza. Celeste Laciar/ Los Andes

FIESTA CERVEZA- Tercera jornada- Sociales- Foto 6 Leonardo, Sole y Betiana, listos para disfrutar del show de Euge Quevedo. Celeste Laciar/ Los Andes

FIESTA CERVEZA- Tercera jornada- Sociales- Foto 7 Julieta Atenas, Nicolás Pontis, Lorena Domínguez y Gonzalo Muñoz, fans de Damas gratis y Euge Quevedo. Celeste Laciar/ Los Andes

FIESTA CERVEZA- Tercera jornada- Sociales- Foto 8 Julieta Sosa, Victoria Vega y Florencia López, listas para disfrutar de este gran cierre. Celeste Laciar/ Los Andes

FIESTA CERVEZA- Tercera jornada- Sociales- Foto 9 Pablo Serrano e Iván Carmona no quisieron perderse la última jornada de la Fiesta. Celeste Laciar/ Los Andes