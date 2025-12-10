Las fotos del multitudinario baile que cerró la Fiesta de la Cerveza: más de 100 mil personas en tres días
Tras dos noches multitudinarias, la Fiesta Provincial de la Cerveza vivió su tercera y última jornada en el Hipódromo de Mendoza. LBC y Euge Quevedo, junto a Damas Gratis, ofrecieron un cierre de show bien bailable, con miles de personas cantando y bailando en un clima familiar.
Tres jornadas a pura música, familias y baile coronaron una edición 2025 exitosa de la Fiesta Provincial de la Cerveza en el Hipódromo de Mendoza.
Después de una apertura imparable y una segunda jornada a puro rock, la Fiesta Provincial de la Cerveza tuvo su cierre de edición este martes. Nuevamente, familias, grupos de amigos y público de todas las edades se acercaron al Hipódromo de Mendoza para vivir este espectáculo de música, brindis y sabores mendocinos.
El predio volvió a contar con sectores diferenciados para moverse con comodidad, espacios para sentarse a comer, zonas de hidratación y un operativo de seguridad que acompañó el movimiento constante de gente. La despedida se vivió como una gran fiesta popular, ordenada y disfrutable hasta el final.
La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 cerró con más de 35.000 personas en su tercera noche y un total que superó los 100.000 asistentes en las tres jornadas
La edición 2025 de la Fiesta Provincial de la Cerveza quedó grabada como una de las más multitudinarias e inolvidables. Una vez más, más de 35.000 personas se dieron cita en el imponente Hipódromo de Mendoza para vivir la tercera noche. De manera tal que, alcanzó un total que superó los 100.000 asistentes a lo largo de las tres jornadas.
Damas Gratis: un cierre a puro baile y "ATR"
El gran cierre quedó en manos de Damas Gratis, uno de los nombres más fuertes de la cumbia argentina. Con un repertorio cargado de clásicos, la banda de Pablo Lescano coronó la tercera noche con un show explosivo, que tuvo coros masivos, pasos de baile y un público que se quedó hasta el último tema.
Imágenes de un cierre a pura fiesta
La tercera noche dejó postales de bailes multitudinarios y un Hipódromo convertido en una pista gigante.
En esta galería, algunas de las postales que dejó la tercera noche de la Fiesta de la Cerveza: familias, amigos y miles de mendocinos bailando al ritmo de LBC, Euge Quevedo y Damas Gratis en el cierre del festival.