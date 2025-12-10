10 de diciembre de 2025 - 08:47

Las fotos del multitudinario baile que cerró la Fiesta de la Cerveza: más de 100 mil personas en tres días

Tras dos noches multitudinarias, la Fiesta Provincial de la Cerveza vivió su tercera y última jornada en el Hipódromo de Mendoza. LBC y Euge Quevedo, junto a Damas Gratis, ofrecieron un cierre de show bien bailable, con miles de personas cantando y bailando en un clima familiar.

image
Tres jornadas a pura música, familias y baile coronaron una edición 2025 exitosa de la Fiesta Provincial de la Cerveza en el Hipódromo de Mendoza.

Gentileza Prensa Municipalidad de Godoy Cruz
Por Celeste Laciar

Después de una apertura imparable y una segunda jornada a puro rock, la Fiesta Provincial de la Cerveza tuvo su cierre de edición este martes. Nuevamente, familias, grupos de amigos y público de todas las edades se acercaron al Hipódromo de Mendoza para vivir este espectáculo de música, brindis y sabores mendocinos.

El predio volvió a contar con sectores diferenciados para moverse con comodidad, espacios para sentarse a comer, zonas de hidratación y un operativo de seguridad que acompañó el movimiento constante de gente. La despedida se vivió como una gran fiesta popular, ordenada y disfrutable hasta el final.

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 cerró con más de 35.000 personas en su tercera noche y un total que superó los 100.000 asistentes en las tres jornadas

La edición 2025 de la Fiesta Provincial de la Cerveza quedó grabada como una de las más multitudinarias e inolvidables. Una vez más, más de 35.000 personas se dieron cita en el imponente Hipódromo de Mendoza para vivir la tercera noche. De manera tal que, alcanzó un total que superó los 100.000 asistentes a lo largo de las tres jornadas.

Euge Quevedo y LBC llevaron todo el ritmo del cuarteto al escenario y lograron que nadie se quedara quieto en el cierre de la Fiesta.

Miles de personas bailaron hasta el último tema, acompañando los shows de cuarteto y cumbia en la tercera noche.

Damas Gratis: un cierre a puro baile y "ATR"

El gran cierre quedó en manos de Damas Gratis, uno de los nombres más fuertes de la cumbia argentina. Con un repertorio cargado de clásicos, la banda de Pablo Lescano coronó la tercera noche con un show explosivo, que tuvo coros masivos, pasos de baile y un público que se quedó hasta el último tema.

Damas Gratis coronó la edición 2025 con una cumbia arrolladora, ovacionada por un Hipódromo que cantó cada estribillo.

Con todos sus clásicos, Damas Gratis cerró la noche a puro baile, luces y celulares encendidos en el cierre de la Fiesta de la Cerveza.

Imágenes de un cierre a pura fiesta

La tercera noche dejó postales de bailes multitudinarios y un Hipódromo convertido en una pista gigante.

En esta galería, algunas de las postales que dejó la tercera noche de la Fiesta de la Cerveza: familias, amigos y miles de mendocinos bailando al ritmo de LBC, Euge Quevedo y Damas Gratis en el cierre del festival.

Emi Winkelmann y Morita Verjelin disfrutaron juntas del cierre de la Fiesta de la Cerveza, a puro baile y buena música.

José Vega, súper fan de Damas Gratis, con sus amigos Fabrizio Angeletti y Agustina Salguero, disfrutando de esta gran última noche.

Milagros y Mayra se sumaron al cierre de la Fiesta y no dejaron de cantar ni un tema.

Analia, Yaz, Gustavo, Emanuel y Evelyn dijeron presente en este cierre bailable de la Fiesta de la Cerveza.

Leonardo, Sole y Betiana, listos para disfrutar del show de Euge Quevedo.

Julieta Atenas, Nicolás Pontis, Lorena Domínguez y Gonzalo Muñoz, fans de Damas gratis y Euge Quevedo.

Julieta Sosa, Victoria Vega y Florencia López, listas para disfrutar de este gran cierre.

Pablo Serrano e Iván Carmona no quisieron perderse la última jornada de la Fiesta.

Liliana y Liliana, madre e hija, junto a Carlos Castillo, compartieron en familia el cierre a puro ritmo de la Fiesta de la Cerveza.

