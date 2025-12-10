Alerta por tormentas eléctricas, granizo y zonda en Mendoza: la máxima de hoy llegará a los 34°

Las autoridades emitieron esta mañana una alerta por tormentas que afecta a varias zonas de la provincia de Mendoza , con la posibilidad de caída de granizo .

Según la información difundida a las 7 de hoy, las condiciones de inestabilidad impactan principalmente en General Alvear , la zona baja de Malargüe , San Rafael , la zona Este , Lavalle y el este de Las Heras . El fenómeno responde a un ingreso de tormentas que podría intensificarse a lo largo de la jornada.

Desde los organismos oficiales advirtieron que no se descarta la presencia de precipitaciones intensas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo , por lo que recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar precauciones, especialmente en áreas rurales y rutas.

La alerta fue difundida por el Gobierno de Mendoza en conjunto con Defensa Civil, y se enmarca dentro del monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas que se desarrolla en la provincia durante la temporada de tormentas.

La Dirección Provincial de Defensa Civil emitió este miércoles un reporte meteorológico extendido para los días miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de diciembre , en el que advierte sobre la presencia de viento Zonda , tormentas con posible caída de granizo y cambios marcados de viento en distintos sectores de la provincia de Mendoza.

Miércoles 10: inestabilidad y posible granizo en el Sur

Para este miércoles se prevé circulación de viento leve del norte entre las 13 y las 20, afectando principalmente zona Sur y Valle de Uco. Además, se espera viento Zonda leve en precordillera Sur, Malargüe y el Sur de Malargüe, entre las 15 y las 20.

Hacia la noche, alrededor de las 21, ingresará viento del sector sur en el Sur provincial, que luego alcanzará el Norte y el Este cerca de la medianoche, manteniéndose hasta las 4 de la madrugada con intensidad leve.

En cuanto a la nubosidad, el día comenzará con cielo despejado, mientras que desde las 15 se espera cielo seminublado en el Sur, con desarrollo de convección en el Oeste del Gran Mendoza y zona Sur. Durante la noche o madrugada del jueves, las tormentas podrían extenderse hacia el Valle de Uco y zona Este. No se descarta caída de granizo, especialmente en el Sur durante la tarde.

La temperatura máxima alcanzará los 34 °C.

Jueves 11: Zonda moderado y lluvias aisladas

El jueves estará marcado por la presencia de viento Zonda moderado, entre las 13 y las 22, afectando Sur de Malargüe, Malargüe y San Rafael, con velocidades cercanas a los 40 km/h. En tanto, en zona Este se registrará viento del oeste, de leve a moderado, asociado a tormentas entre las 20 y las 23.

La jornada comenzará inestable, con probabilidad de lluvias en el Este, que podrían extenderse al Gran Mendoza y Valle de Uco. Las condiciones mejorarían hacia la media mañana, pero a partir de las 16 se espera nueva convección, especialmente en el Valle de Uco, donde no se descarta granizo. La inestabilidad podría mantenerse hasta la medianoche.

La máxima descenderá levemente y rondará los 29 °C.

Viernes 12: Zonda persistente y ascenso de temperatura

Para el viernes se pronostica viento Zonda desde las 11 hasta las 23 en Malargüe y el Sur de Malargüe, con menor intensidad en precordillera Central y Sur, manteniendo velocidades promedio de 40 km/h. También se prevé viento leve del norte en zona Este y Sur durante la tarde y noche.

El cielo permanecerá despejado durante la mayor parte del día, aunque hacia la madrugada del sábado podría registrarse convección leve en zona Sur.

La temperatura máxima volverá a ubicarse cerca de los 31 °C.