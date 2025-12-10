Estreno absoluto en su día internacional: Tras la montaña, sendero de los confines

La consigna es clara: “la invitación es a ver una película de montaña , gratis” , dice el montañista Ricardo Funes, hablando en nombre de Los Libertadores, el grupo mendocino responsable del documental Tras la montaña, sendero de los confines. Es que el estreno del film sucederá de manera simultánea en salas de la provincia, el país y el mundo, este 11 de diciembre, Día Internacional de la Montaña.

El proyecto nació entre muchos y se proyectará entre muchos . Los Libertadores son 12 montañistas, y cuatro de ellos realizaron la travesía registrada en el documental: Gerardo “Fierrito” Castillo, Juan Martín “El Cónsul” Schiappa, Sergio “Batata” Bongiovanni y Ricardo “Capitán Harapos” Funes. Al menos, así se presentan el grafica que acompaña el poster del film. Ellos se definen como “montañeses analógicos”, caminantes de otra época, de mochila pesada, equipo mínimo y registro artesanal. Esa identidad también marca el estreno: no es un producto para ser consumido a solas en un celular, sino una experiencia compartida en comunidad.

Funes lo aclara: “No queremos que esto sea un hecho individual, no lo queremos subir a plataformas y que la gente lo vea en su teléfono. Queremos que esté el gesto de juntarse a verlo”. Esa decisión es disruptiva para los tiempos que corren, donde el consumo audiovisual se reduce a pantallas breves, velocidad y un scrolleo constante. El documental dura 100 minutos, invita a sentarse, a mirar lento, a respirar la montaña y entenderla . “Es un poco patear el tablero de toda la cultura TikTok”, sintetiza Funes.

Cine Imperial (Maipú) – por orden de llegada, apertura de sala 20.15.

Espacio Verde (Luján de Cuyo) – pantalla gigante + feria de montaña.

Cine Américo (Tupungato) – sala de alta tecnología.

Cine Real La Consulta (San Carlos) – por orden de llegada.

Sala Maitén (Malargüe) – entradas disponibles en @los.libertadores

Sala Soler (San Rafael) – doble función 21 y 23.

¿Por qué Tras la montaña, el sendero de los confines?

Ricardo Funes cuenta que el título surgió en dos etapas. Primero, pensaron en “El sendero de los confines” como un homenaje a la escritora mendocina Liliana Bodoc, donde las historias leídas les eran familiares a la geografía que caminaban. “Pensamos en un homenaje inocente a Liliana Bodoc, porque veíamos muchos paralelismos con su saga de Los Confines”, explica.

Más tarde, cuando comenzaron a editar el documental, apareció una segunda necesidad. Dice que fue la de ayudar al espectador a entender que la montaña va más allá del paisaje que se observa desde la ruta. “Estamos acostumbrados a mirar la montaña como que está ahí en el oeste como una postal, pero no a meterse”, dice. Por eso incorporaron “Tras la montaña”, para invitar a mirar lo que esa cordillera oculta detrás de la imagen frontal.

De esa combinación surgió el título final.

Y es es esa misma línea que Gerardo Castillo, uno de los cuatro caminantes, describió la experiencia como “una cachetada” que les cambió la percepción de la cordillera. Durante más de cuarenta años había visto la montaña como un telón de fondo, sin haber ingresado jamás en la quebrada que tenía frente a su casa. “Nos dimos cuenta de que detrás de ese telón hay un teatro, y ese teatro no lo conocíamos”, relató el programa de streaming Studio 360.

La travesía de 550 km en 28 días

Castillo explicó que la expedición nació de una pregunta simple: ¿por qué no caminar la montaña que vemos todos los días? Ese recorrido inicial, pensado apenas como relevamiento, se extendió posteriormente hacia los valles longitudinales hasta un hallazgo. El documental registra una expedición realizada en noviembre de 2022, cuando cuatro integrantes de Los Libertadores caminaron 550 kilómetros durante 28 días, uniendo Punta de Vacas, al pie del Aconcagua, con el paso Pehuenche, en el límite sur de Mendoza. El recorrido combinó 450 km a pie y 100 km de enlaces por caminos de montaña, lo que se convirtió en la primera travesía integral documentada que recorre la cordillera mendocina de norte a sur.

La preparación comenzó ocho meses antes, con una logística calculada al detalle. En otoño, integrantes del grupo subieron a la cordillera para enterrar alimentos en puntos estratégicos, camuflados entre rocas y nieve. Ese sistema de abastecimiento les permitió permanecer en la montaña sin descender a localidades. Funes lo describe así: “En la espalda te cargás comida para 7 u 8 días. Llegás a un depósito, reponés y seguís hasta el siguiente. Eso nos permitió llevar solo el peso que el cuerpo podía aguantar”.

Ese mismo criterio de mínima carga definió la forma de filmar. Cada gramo importaba. El registro se realizó con equipamiento reducido y energía solar, indispensable para no agregar peso a la mochila. “Fuimos con una cámara pequeña profesional, una Osmo Pocket, con un iPhone Pro Max y un dron. Todo cargado con energía solar, porque si no, no podés andar llevando peso extra”, cuenta Funes.

tras la montaña Integrantes de Los Libertadores junto a colaboradores que participaron en el relevamiento de la cordillera mendocina. La iniciativa impulsó el desarrollo del primer sendero de gran recorrido del país. Gentileza

La edición estuvo a cargo de Many Cano y parte de la posproducción contó con apoyo estatal. “En esto nos auspició el gobierno para pagar algunas de las horas de edición, pero es plenamente artesanal y con gente amiga”, aclara el montañista. Además de documentar la travesía, la expedición se convirtió en base técnica de una iniciativa impulsada por el EMETUR, orientada a visibilizar y poner en valor los recursos naturales y culturales de la cordillera mediante la creación del primer sendero de gran recorrido del país.

Un spoiler colectivo

Cuando se le pidió un adelanto, Ricardo Funes respondió: “Hay un momento en el que el sendero pasa de ser una idea a estar plasmado en la roca, escrito por un rayo miles de años atrás. Llegamos pensando que era un juego, pero era algo más importante”.

Y el mensaje final vuelve a la sencillez del principio: “Es simple: este jueves a las 21, gratis. Una película mendocina hecha entre muchos, con amor y con equipos mínimos. Y para verla juntos”.