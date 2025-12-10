La máquina del tiempo: un fotógrafo recorrerá América con historias emotivas para guardar en fotos de 1850

"¿Viste cuando sentís que tenés todo resuelto y, de repente, recibís un cachetazo que te deja hecho una media? Bueno, algo así fue lo que me pasó hace un par de años. Y así surgió este proyecto", cuenta Andrés Bonafede (38) . Este fotógrafo e investigador saldrá de Mendoza antes del 15 de febrero para recorrer 13.000 kilómetros de América del Sur hasta llegar a Colombia . Pero no será un viaje más: a su paso entrevistará a distintos personajes, registrará estas historias en un documental audiovisual. Y, además, fotografiará esas historias con una cámara antigua y una técnica que incluye el revelado de las imágenes in situ y en tiempo real.

"Las fotos van a ser con la técnica de colodión húmedo, que es de 1850 y permite hacer fotos directamente sobre vidrio . La placa debe ser preparada inmediatamente antes de ser expuesta, por lo que voy a llevar el laboratorio 'a cuestas'", explica Andrés. Si bien ya tiene una bicicleta de tipo triciclo adaptada y con el cubículo del laboratorio detrás , cuenta con poco más de dos meses para conseguir una moto en la que monte el mismo espacio y se convierta en su medio de transporte.

Durante el viaje, Bonafede compartirá momentos y entrevistas con personas que, a través de acciones puntuales y significativas, aporten a sus comunidades y que tengan historias transformadoras . Y serán esas acciones las que inmortalizará con imágenes artísticas y atemporales con esta cámara antigua y una técnica de hace casi 200 años .

La máquina del tiempo: el fotógrafo que recorrerá América con historias emotivas para guardar en fotos de 1850

Por redes sociales y en la web, Andrés compartirá el día a día de su travesía, así como también un pequeño fragmento de la entrevista a estos personajes transformadores, Sin embargo, la entrevista completa se reservará para aquellas personas que, inspiradas y contagiadas por sus protagonistas, decidan adquirir el material completo.

"Además de la entrevista completa, voy a hacer tres fotos con la técnica del colodión húmedo . Una de las fotos va a ser para que se la quede el protagonista -se revelan en el momento en el laboratorio móvil-, mientras que la segunda se va a poner a la venta por internet, junto con la entrevista completa . Además, 65% del precio de venta de ese material va a quedar para la persona que haya contado su historia y para que destine ese dinero a su proyecto o a su rol transformador de la comunidad", destacó Bonafede. Y agregó que guardará la tercera fotografía para la muestra final que hará en Colombia, una vez que termine el viaje.

Según estima, todo el proyecto tomará entre tres y cinco años. La meta es viajar tranquilo, conocer pueblos y personas y adentrarse en cada una de las historias.

Un viaje en la máquina del tiempo

Bonafede es fotógrafo especializado en publicidad y, desde siempre, se ha dedicado específicamente a la conservación de archivo fotográfico. De hecho, la única copia del daguerrotipo de San Martín que existe -y se encuentra en Mendoza- es de su autoría.

En 2023, Andrés tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. O, al menos, eso creía. Pero, repentinamente, llegó uno de esos golpes que sólo la vida sabe cómo y dónde pegar.

Viaje posible 8 La máquina del tiempo: el fotógrafo que recorrerá América con historias emotivas para guardar en fotos de 1850 Gentileza

"Tenía todo resuelto, y un cachetazo me dejó tirado. Se murió mi abuela, me separé, había llegado a la cumbre de mi laburo como investigador de historia de fotografía en una Universidad de Colombia... Después de eso, estuve muy mal. Hasta que un día dije '¡basta de pepas, basta de esto!'. Decidí buscar mis motivaciones y salió la idea de viajar y entrevistar a gente sin importar qué es lo que esas personas hacen, sino por qué -a pesar de todo-, siguen eligiendo hacer lo hacen", cuenta el mendocino, quien vive en Godoy Cruz.

Así fue como empezó a cranear el proyecto en su cabeza, a darle forma y delinearlo. Desde el primer momento, Bonafede tuvo en claro que él y su trabajo -tanto el videoblog como sus fotos en colodión húmero- serían el vehículo para ayudar a otros.

Ya tiene definido salir antes del 15 de febrero desde Mendoza hacia el Sur. Mendoza - Esquel es la primera etapa del viaje, la única que ya está planificada detalladamente y preproducida. Serán 18 capítulos en 30 días de viaje duro (en bicicleta o en moto -si la consigue-) y hará 10 entrevistas en ese lapso.

"Una de las historias será en Centenario, Neuquén, a una cooperativa de mujeres que hacen y trabajan en chacras. Allá se producen manzanas y hortalizas, pero se ha dado todo un fenómeno de gentrificación en el que la población crece sobre esos espacios. Entonces este grupo de mujeres se ha organizado para mantener las chacras. Y la plata que consiga de la venta de esa entrevista audiovisual y de la foto va a ir precisamente a esa cooperativa", describe Andrés.

Viaje posible 3 La máquina del tiempo: el fotógrafo que recorrerá América con historias emotivas para guardar en fotos de 1850 Gentileza

El ideólogo de este proyecto viajará en soledad, y en cada rincón por el que pase se encargará de revelar las fotografías antiguas en su laboratorio, así como también de hacer el primer montaje del material grabado (y subirlo a la nube). En Mendoza, en tanto, trabajará el equipo que lo ayudará con las redes sociales y la edición final del contenido (color, sonido, transición).

"No me gusta la idea de muchos youtubers de caer a un lugar, hacer extractivismo cultural e irse, yo quiero dejar algo que aporte. El proyecto no es solo un videoblog de viaje, sino consiste en buscar historias que me sirvan a mí para generar contenido, pero principalmente a la otra persona para cumplir con sus objetivos", se explaya.

En sus marcas, listo...

Andrés Bonafede está en plena etapa de preparación de su viaje, ultimando detalles. No obstante, tampoco está "en pampa y la vía" -como se suele decir-, o "en bolas" (hablando en criollo). Ya tiene preproducida la etapa una, con personajes e historias confirmadas, aunque podrían sumarse otras de imprevistos.

Viaje posible 5 La máquina del tiempo: el fotógrafo que recorrerá América con historias emotivas para guardar en fotos de 1850

"No debería partir después del 15 de febrero porque ya se empieza a poner frío en la Patagonia y, ya sea en la bici o en la moto, se me puede complicar el cruce a Chile. Además he decidido empezar por el Sur porque, si empiezo hacia el Norte, estaría en pleno verano allá, hace mucho calor y eso va a derivar en que se seque rápido la placa donde se revelan las fotos, ¡y necesito que se mantengan húmedas!", confiesa Andrés.

Entre los preparativos que aún le restan, el más urgente -además de sumar sponsors para financiar gastos del proyecto (que nunca están de más)- es el de poder comprar una moto. Las pruebas pilotos y preparatorias al "gran viaje, gran" han sido con una bicicleta adaptada -tipo triciclo- donde ha acoplado el laboratorio detrás. Pero Bonafede hasta tiene el plano listo para, en caso de conseguir la moto, montar ese mismo laboratorio en el rodado motorizado.

También está en la búsqueda de alguna empresa de internet satelital que aporte su servicio para que, en cualquier punto de América del Sur donde se encuentre, Andrés Bonafede pueda subir el material audiovisual mínimamente preproducido.

Viaje posible 4 La máquina del tiempo: el fotógrafo que recorrerá América con historias emotivas para guardar en fotos de 1850

"Estoy vendiendo todo lo que tengo en mi casa; la cama, los cubiertos, los muebles. Estoy apostando todos mis bienes materiales a este proyecto, que es lo que hoy me mueve", reflexiona, en voz alta.

Qué llevará a cuestas el fotógrafo en su "máquina del tiempo"

Si bien Andrés viajará lo más ligero de equipaje posible, hay infaltables que son parte de la columna vertebral de este viaje.

El laboratorio fotográfico, hoy montado en la parte trasera de su bicicleta -e, ideal y potencialmente, llevado a una moto- será parte de sus pertenencias. A esta cabina móvil le acompañan una cámara de gran formato (fabricada por él mismo, lista para su uso y que toma fotos de 13 x18 cm), una gran cantidad de químicos para mantener húmeda la placa fotográfica. También llevará lo básico para la supervivencia: una carpa, una bolsa de dormir y ropa de abrigo.

Como ayudar

Aunque el viaje está confirmado ya, Andrés no cierra la puerta a quienes quieran o puedan ayudarlo. Desde empresas que deseen colaborar con algunos de los servicios o productos que serán de uso cotidiano (comenzando por la moto), o bien con dinero.

Viaje posible 7 La máquina del tiempo: el fotógrafo que recorrerá América con historias emotivas para guardar en fotos de 1850

En cuanto a apasionados particulares que se hayan entusiasmado con el proyecto, pueden darle una mano a través de la cuenta bancaria en el BNA+ con el alias elviajeposible . También se lo puede contactar vía mail a [email protected], vía Instagram y Youtube en @elviajeposible o simplemente por teléfono al 5492617183707.

“Mi cálculo es que, por cada 1.000 pesos que recibo, puedo hacer un kilómetro”, explica.

Cómo será el viaje

Lo único que ya tiene casi cerrado y preproducido es la etapa uno, que lo llevará de Mendoza a Esquel. Luego, según las historias que vaya consiguiendo y el material que vaya produciendo, planificará la continuidad.

Viaje posible 0

Más allá de ello, tiene las etapas bien definidas.