A mover el bum bum: la Unesco declaró al cuarteto Patrimonio Cultural de la Humanidad

El organismo, dependiente de la ONU, consideró al género cordobés como "parte esencial de la herencia argentina".

Hoy se brinda con fernet: el cuarteto, ritmo popular que nació en Córdoba, fue declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La comitiva argentina expuso el valor social y simbólico del género y el organismo dependiente de la ONU lo aceptó como parte esencial de la herencia nacional.

La declaración se realizó durante la vigésima sesión del Comité Intergubernamental de la UNESCO, en Nueva Delhi, India. La comitiva nacional expuso el valor social y simbólico del cuarteto como expresión viva de la cultura popular. El anuncio es una forma de homenaje y visibilización a los barrios, los bailes y las pistas que convirtieron este ritmo en un fenómeno colectivo.

El resultado de tres años de trabajo estatal e investigación El proceso para lograr este reconocimiento internacional comenzó en 2022, impulsado por la gestión municipal entonces encabezada por Martín Llaryora, y continuado por el actual intendente Daniel Passerini. La postulación fue el resultado de un trabajo entre el municipio de Córdoba, la Cancillería argentina y el Ministerio de Cultura de la Nación, con el objetivo de poner en valor el impacto profundo del cuarteto en la vida cotidiana.

New inscription on the #IntangibleHeritage List: Cuarteto: music, dance and lyrics in the city of Córdoba, Argentina, #Argentina.

Congratulations!



New inscription on the #IntangibleHeritage List: Cuarteto: music, dance and lyrics in the city of Córdoba, Argentina, #Argentina.



El expediente presentado ante la UNESCO, se titula "Cuarteto, Música, Letra y Danza en la Ciudad de Córdoba". Llevó años de investigación, debates y aportes de especialistas y actores culturales. Allí se destacó al cuarteto no solo como música, sino como ritual social, donde confluyen el baile, las letras, la puesta en escena y el encuentro.

Según la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial, establecida por la Unesco en 2003, se trata de prácticas y expresiones culturales que las comunidades reconocen como parte esencial de su herencia, y que se transmiten por generaciones.

Según la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial, establecida por la Unesco en 2003, se trata de prácticas y expresiones culturales que las comunidades reconocen como parte esencial de su herencia, y que se transmiten por generaciones.