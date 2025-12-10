10 de diciembre de 2025 - 19:19

Champions League: Real Madrid no pudo en casa y cayó ante el Manchester City de Guardiola

Con goles de Nico O'Reilly y el noruego Erling Haaland, el elenco inglés ganó 2 a 1 en el mítico Santiago Bernabéu, por la UEFA Champions League.

Manchester City&nbsp;superó 2 a 1 al Real Madrid

Manchester City superó 2 a 1 al Real Madrid

En el partido estelar de la jornada de miércoles de la UEFA Champions League, el Manchester City se fortaleció en territorio ajeno y superó 2 a 1 al Real Madrid en el propio Santiago Bernabéu. Así, se encamina para clasificar a los playoffs, y profundizó la crisis del elenco Blanco.

El trámite fue entretenido y cambiante. El cuadro local tenía la obligación de obtener un triunfo para dejar atrás los malos momentos que atravesó en las últimas semanas, y esa presión le jugó una mala pasada. Si bien comenzó ganando con el gol del brasileño Rodrygo Goes a los 28 minutos de la etapa inicial, se fue desdibujando y sucumbió ante el buen trabajo inglés.

Antes del final de la primera mitad, los de Guardiola alcanzaron el empate con un córner que encontró el cabezazo de Gvardiol, la floja respuesta del arquero belga Courtois, y la viveza de Nico O'Reilly para capturar el rebote y mandarla a guardar. Baldazo de agua fría en la Casa Blanca. Instantes más tarde, Rüdiger tomó de la camiseta al gigante Erling Haaland, y lo tumbó dentro del área. A través del VAR, el árbitro cobró penal y el propio delantero se encargó de canjearlo por el segundo tanto.

A partir de allí, el Madrid (que no contó con Mbappé ni Mastantuono) fue puro nervios y buscó por todos los medios contrarrestar los dos golpes que había sufrido previo al descanso. Sin embargo, sufrió en la definición y nunca pudo aprovechar las chances que generó.

Jude Bellingham tuvo la suya cuando enfrentó la portería visitante, pero la picó por encima del arco. Más tarde, Vinicius desperdició un cabezazo en una posición ventajosa, y Endrick estrelló el suyo en el travesaño. El City aguantó como pudo, y se llevó un triunfazo que lo acomoda en la parte superior de la tabla de la máxima competencia de Europa.

