Spotify sufrió un robo masivo de datos: hackers se apropiaron del 99,6% de todo su catálogo

La plataforma de streaming Spotify se encuentra en el centro de una controversia global tras confirmarse un acceso no autorizado a sus sistemas que resultó en la extracción masiva de su contenido.

El grupo de hackers conocido como Anna’s Archive se adjudicó la acción, calificándola como el mayor robo de música de la historia , tras haber recopilado 86 millones de archivos de audio y los metadatos de 256 millones de canciones.

Según los responsables del ataque, el objetivo de esta operación no es comercial, sino la construcción de un "archivo de preservación" orientado a democratizar el acceso a la cultura.

Los activistas sostienen que su ambición es crear el primer registro de conservación musical completamente abierto del mundo, el cual ya se está distribuyendo a través de redes P2P y archivos torrent con un peso total de 300 TB.

Para lograrlo, los atacantes utilizaron "tácticas ilícitas" que les permitieron eludir los sistemas de gestión de derechos digitales (DRM) y recolectar metadatos de acceso público.

Por su parte, Spotify ha evitado calificar el incidente como un "hackeo" en sentido estricto, aunque confirmó la extracción no autorizada y aseguró haber identificado y desactivado las cuentas responsables del scraping. La compañía también subrayó que no hay indicios de que datos sensibles de los usuarios, como contraseñas o tarjetas de crédito, hayan sido comprometidos.

El análisis de los metadatos filtrados ofrece una visión inédita sobre cómo funciona la industria del streaming. Aunque los 86 millones de archivos representan solo el 37% del catálogo total de Spotify.

Los responsables del robo a Spotify

El ataque fue llevado a cabo por el colectivo de hackers Anna’s Archives, quienes se definen a sí mismos como “activistas”. Su práctica consiste en apropiarse de obras protegidas y hacerlas accesibles al público, una acción que impacta directamente en los artistas, ya que deja de generarse el pago correspondiente por su trabajo.

Este grupo ya había realizado acciones similares anteriormente, especialmente contra plataformas dedicadas a la descarga de libros.

A través de un comunicado, Anna’s Archives se atribuyó el ataque a Spotify y aseguró haber obtenido 86 millones de archivos musicales, lo que, según ellos, equivale aproximadamente al 99,6 % de las reproducciones dentro de la plataforma.

Además, sostuvieron que se trata del primer archivo musical de preservación totalmente abierto, lo que permitiría que cualquier persona con suficiente capacidad de almacenamiento pueda replicarlo sin dificultad.