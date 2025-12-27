27 de diciembre de 2025 - 10:15

Google Fotos recupera su función estrella: así es el regreso de la búsqueda por rostros

Google Fotos ha decidido restaurar los accesos directos visuales por caras en su aplicación para mejorar la experiencia de navegación de los usuarios.

Google Fotos ha reintegrado las miniaturas circulares de personas y mascotas en su pestaña de búsqueda.

Foto:

Google
Por Redacción

La plataforma de almacenamiento Google Fotos ha reintegrado las miniaturas circulares de personas y mascotas en su pestaña de búsqueda. Tras las quejas por los cambios impuestos por la inteligencia artificial, la compañía recupera esta herramienta clásica que permite localizar imágenes específicas mediante el reconocimiento facial de forma inmediata y sencilla.

Esta rectificación por parte de la empresa surge tras notar que la implementación de "Ask Photos", un sistema basado en inteligencia artificial y lenguaje natural, había relegado funciones básicas de usabilidad.

Originalmente, al priorizar las búsquedas textuales, la barra de accesos directos que permitía filtrar el contenido por los rostros de seres queridos o animales domésticos desapareció de la vista principal. Esta modificación en la interfaz generó incomodidad en los usuarios, quienes preferían la rapidez de los clics visuales sobre las consultas escritas.

La restauración de esta utilidad no ocurre de manera repentina, sino que se está llevando a cabo como una implementación progresiva mediante actualizaciones para sistemas iOS, iPad y Android. El propósito central de la compañía es lograr una convivencia armónica entre las capacidades de la IA avanzada y la practicidad de la búsqueda tradicional.

Así es Google Fotos
El propósito central de Google Fotos es lograr una convivencia armónica entre las capacidades de la IA avanzada y la practicidad de la búsqueda tradicional.

Cómo funciona la nueva organización por rostros

Aunque la categorización de imágenes según las facciones detectadas no es una novedad técnica, su ubicación prominente en la pestaña de búsqueda sí representa un cambio relevante. Al acceder a dicha sección, el usuario encontrará una hilera de pequeños círculos que muestran los semblantes más recurrentes de su biblioteca personal. Al seleccionar uno de estos íconos, se despliegan instantáneamente todas las fotos y videos vinculados a ese perfil. En caso de requerir una persona con menos apariciones, se ha dispuesto el botón ‘Más’ para visualizar el catálogo completo.

El comportamiento de esta función se adapta al tipo de búsqueda: en el formato estándar, los rostros son visibles de inmediato; sin embargo, en el modo potenciado por IA, estos aparecen únicamente después de interactuar con el campo de texto.

Google fotos
En Google Fotos los rostros son visibles de inmediato.

En Google Fotos los rostros son visibles de inmediato.

Configuración y privacidad de la cuenta

Para disfrutar de esta herramienta, es indispensable que el usuario mantenga habilitada la opción de agrupación por caras en los ajustes de privacidad. Esta preferencia se gestiona desde el perfil de la cuenta en la esquina superior derecha de la aplicación. En dispositivos Android e iOS, el menú de configuración permite activar o desactivar estos grupos e incluso ocultar específicamente a las mascotas si así se prefiere.

Es importante señalar que, al desactivar esta función, se suprimen los modelos faciales y las etiquetas previas. Asimismo, las designaciones o nombres que el propietario asigne a cada grupo de rostros se mantienen bajo estricta privacidad, por lo que no son visibles para otros usuarios, incluso cuando las imágenes son compartidas.

