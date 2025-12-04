Qué fue lo más buscado en Google Argentina durante 2025: desde el Mundial de Clubes hasta El Eternauta

Google presenta “El año en búsquedas”, el resumen anual que analiza cuáles fueron los términos que despertaron mayor interés en el Buscador durante 2025 en la Argentina .

El deporte fue un gran protagonista de este año con la Copa del Mundial de Clubes, la Selección de Fútbol Sub-20 Argentina y el torneo de Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol. Series, películas y acontecimientos únicos también fueron parte de las búsquedas que marcaron la agenda nacional.

Las competencias deportivas, algunos temas políticos y figuras públicas ocuparon un lugar primordial dentro de las listas de “El año en búsquedas” durante 2025. En primer lugar, se encuentra la Copa Mundial de Clubes que se disputó entre junio y mitad de julio en Estados Unidos y en la que el Chelsea, equipo inglés, se consagró campeón. En segundo lugar, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue uno de los términos más populares de este año, mientras que calor excesivo ocupa el tercer lugar.

El cuarto lugar lo ocupa nuevamente el deporte con búsquedas relacionadas con la Selección de Fútbol Sub-20 de Argentina que llegó a la final contra Marruecos. El puesto cinco lo ocupa el Papa Francisco, quien falleció el 21 de abril de este año. Ocupando el sexto lugar, el Padrón electoral fue otra de las protagonistas de este año. En octubre de este año se realizaron las elecciones legislativas que tuvieron lugar durante octubre con el debut de la Boleta Única de Papel.

El séptimo lugar lo ocupa la reconocida y querida boxeadora argentina Locomotora Oliveras , quien falleció este año de manera repentina a causa de un ACV. El octavo y noveno lugar vuelven a darle protagonismo al deporte con interés por el PSG por su llegada a la final contra el Chelsea en el Mundial de Clubes y su participación en la Champions League , y Franco Colapinto, quien continúa corriendo en la Fórmula 1 y fue nuevamente una figura destacada de este año.

Dentro de la lista principal, El Eternauta, la serie basada en el cómic de Héctor Oesterheld, está en el puesto número 10 y desde su estreno se convirtió en una de las series argentinas más vistas del año.

Cuáles fueron las figuras protagonistas

Franco Colapinto fue la figura argentina más popular del año, ocupando el puesto número uno en esta lista.

La modelo Julieta Prandi ocupa el cuarto lugar dentro de la lista de figuras públicas respecto a las búsquedas más populares del año. Robert Prevost, el Papa León XIV, se encuentra en quinto lugar y Ander Herrera, el jugador español que debutó en Boca, ocupa el sexto puesto.

Tendencias de búsqueda Google

Por otro lado, la cantante Dua Lipa se encuentra en el séptimo lugar, la actriz Mercedes Oviedo, en el octavo, la productora y empresaria Cris Morena en el noveno, y la artista y recientemente elegida como legisladora Karen Reichardt en el décimo lugar.

Los acontecimientos de este año

Sin dudas, el fútbol ocupó un lugar primordial para los argentinos. La Copa Mundial de Clubes, la Copa Mundial de Fútbol Sub 20, la Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol y la Liga de Campeones de la UEFA se encuentran dentro de los diez acontecimientos más populares del año ocupando el puesto uno, tres, cuatro y seis respectivamente.

Tendencias de búsqueda Google

La ola de calor excesivo transitada por el país durante el mes de febrero ocupa el segundo lugar en la lista de Acontecimientos, mientras que la inundación de Bahía Blanca sufrida en marzo de 2025 tras un temporal ocupa el quinto lugar. Por otro lado, el Hot Sale, que tuvo lugar entre el 12 y 14 de mayo, se encuentra en séptimo lugar seguido por las Elecciones Legislativas de la Provincia de Buenos Aires celebradas en octubre; el Cónclave que tuvo lugar tras la muerte del Papa Francisco en el mes de mayo y, en el último lugar, el Paro General del 10 de Abril en el que se adhirieron todos los medios de transporte del país.

Cuáles fueron las películas y series de las que más se habló este año

Las series argentinas ocupan un lugar importante dentro de la lista de Entretenimiento. El Eternauta, dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, ocupa el primer lugar en esta lista mientras que En el barro, dirigida por Sebastián Ortega, se encuentra en el segundo puesto.

Tendencias de búsqueda Google

La película Homo Argentum, liderada por Guillermo Francella en la que interpreta a 16 personajes, se encuentra en el tercer lugar. Por otro lado, Menem, la serie estrenada el 9 de julio y basada en el ex presidente de la Argentina, ocupa el noveno lugar.

En el cuarto puesto se encuentra Anora, el film estadounidense que ganó el Oscar como Mejor Película, mientras que el largometraje de terror Nosferatu que llegó a la Argentina en enero de este año, ocupa el quinto lugar dentro de la lista de Entretenimiento. Las series El Juego del Calamar y Adolescencia se encuentran en el sexto y séptimo lugar respectivamente y las películas Destino final: lazos de sangre y Cómo entrenar un dragón se encuentran dentro de las diez búsquedas más populares.

Los partidos más populares del fútbol argentino

Las búsquedas sobre fútbol y sus campeonatos ocuparon un lugar destacado dentro de las búsquedas más populares de este año. En cuanto a los partidos se encuentran: en primer lugar, el clásico por excelencia Boca Juniors vs. River Plate y en segundo lugar, otro clásico internacional: Argentina vs. Brasil.

Tendencias de búsqueda Google

La pasión por River y Boca se evidencia porque ambos equipos se encuentran dentro de las principales tendencias del Buscador dentro de la competencia local: River Plate vs. Platense, Racing vs. River Plate, Independiente del Valle vs. River Plate, Boca Juniors vs. Independiente y Barracas Central vs. Boca, son algunos ejemplos de búsquedas.

El fútbol internacional se posiciona dentro del podio de la mano de Boca Juniors que disputó con el equipo neozelandés Auckland City y el representante del fútbol alemán, Bayern Múnich, la Copa del Mundial de Clubes.