Referentes de los sectores público, privado y académico debatirán sobre infraestructura, tecnología y talento para el desarrollo logístico y productivo.

Mendoza será sede de un foro internacional sobre logística

El próximo viernes, 28 de noviembre, Mendoza será sede del Foro Logístico Mendoza 2025: Conectando Futuro. El encuentro se desarrollará en la Nave Cultural y busca posicionar a la logística como motor del desarrollo económico, productivo y territorial de la provincia.

El foro -organizado por el Ministerio de Producción de la provincia, a través de la Subsecretaría de Comercio, Industria y Logística, y el Clúster Logístico de Mendoza- reunirá a especialistas, empresas, universidades y organismos públicos para debatir los desafíos y oportunidades del sistema logístico mendocino.

Foro Logístico Mendoza 2025: Conectando Futuro Ejes temáticos Bajo el lema "Infraestructura, tecnología y talento para transformar la logística como motor del desarrollo provincial", el encuentro abordará tres ejes estratégicos:

Infraestructura y financiamiento.

Innovación y tecnología sostenible.

Talento humano y vinculación academia–empresa. Espacio para conectar actores y construir una visión compartida El Foro Logístico Mendoza 2025 combinará instancias de exposición, diálogo y networking, promoviendo la articulación público-privada y el intercambio de experiencias entre distintos sectores.

También será un espacio para generar propuestas que contribuyan a la elaboración de la Estrategia Logística Provincial, impulsada por el Ministerio de Producción, orientada a fortalecer la competitividad del territorio y potenciar la conexión con los mercados regionales e internacionales.

Participarán referentes del sector público, privado y académico, entre ellos: Rodolfo Fiadone y Guillermo Bormioli – Consejo Federal de Inversiones (CFI)

Leonardo Guevara – Gerente de Logística en Vicuña Corp y ex Director de Supply Chain de ERAMET

María Laura Filippello – CEO Grupo Euroamérica

Juan Baravalle – BCyL

Daniel Camacho – Nevada Argentina

Tomás Pujal – FECOVITA

Representantes del ITBA Nuevo polo para logística que se construirá en Luján Durante una jornada se debatirá sobre el desarrollo logístico de Mendoza Programa 8:30 – 9:00 | Acreditación 9:00 – 9:20 | Apertura oficial – Autoridades del Gobierno de Mendoza 9:20 – 9:30 | Bienvenida institucional 9:30 – 10:20 | Panel: Casos de éxito sobre logística minera y oportunidades para proyectos mineros 10:20 – 10:45 | Café networking 10:45 – 11:30 | Conversatorio: Desafíos logísticos para las cadenas productivas 11:30 – 12:00 | Panel: Ampliando las fronteras del talento logístico 12:00 – 12:45 | Intercambio con el público 13:00 | Cierre del evento Para más información y consultas escribir a [email protected]