Mendoza será sede de un foro internacional sobre logística

El próximo viernes, 28 de noviembre, Mendoza será sede del Foro Logístico Mendoza 2025: Conectando Futuro. El encuentro se desarrollará en la Nave Cultural y busca posicionar a lalogística como motor del desarrollo económico, productivo y territorial de la provincia.
El foro -organizado por el Ministerio de Producción de la provincia, a través de la Subsecretaría de Comercio, Industria y Logística, y el Clúster Logístico de Mendoza- reunirá a especialistas, empresas, universidades y organismos públicos para debatir los desafíos y oportunidades del sistema logístico mendocino.
Ejes temáticos
Bajo el lema “Infraestructura, tecnología y talento para transformar la logística como motor del desarrollo provincial”, el encuentro abordará tres ejes estratégicos:
Infraestructura y financiamiento.
Innovación y tecnología sostenible.
Talento humano y vinculación academia–empresa.
Espacio para conectar actores y construir una visión compartida
El Foro Logístico Mendoza 2025 combinará instancias de exposición, diálogo y networking, promoviendo la articulación público-privada y el intercambio de experiencias entre distintos sectores.
También será un espacio para generar propuestas que contribuyan a la elaboración de la Estrategia Logística Provincial, impulsada por el Ministerio de Producción, orientada a fortalecer la competitividad del territorio y potenciar la conexión con los mercados regionales e internacionales.
Participarán referentes del sector público, privado y académico, entre ellos:
Rodolfo Fiadone y Guillermo Bormioli – Consejo Federal de Inversiones (CFI)
Leonardo Guevara – Gerente de Logística en Vicuña Corp y ex Director de Supply Chain de ERAMET
María Laura Filippello – CEO Grupo Euroamérica
Juan Baravalle – BCyL
Daniel Camacho – Nevada Argentina
Tomás Pujal – FECOVITA
Representantes del ITBA
Programa
8:30 – 9:00 | Acreditación
9:00 – 9:20 | Apertura oficial – Autoridades del Gobierno de Mendoza