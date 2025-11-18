Tras la eliminación de la Ley de Alquileres, se registra un récord de oferta de departamentos

Luego de dos años de la derogación de la Ley de Alquileres , el mercado está a pleno y la oferta se robustece lo que favorece a ambas partes de la transacción. El informe realizado por Inmodata en función de datos recabados de Inmoup destacó que en noviembre los alquileres gozan de excelente salud.

En especial, ha crecido la oferta de departamentos que hoy está en su pico histórico. Las casas para renta, en tanto, también están al máximo aunque ya habían alcanzado este número en julio de 2024. Andi Landa, corredor inmobiliario y creador de Inmodata , explicó que en lo que a departamentos respecta nunca ha habido tanto oferta publicada como en la actualidad.

En realidad, la comparación comienza desde diciembre de 2023 y hay coincidencia en dicho crecimiento. Este incremento en la oferta tiene diversas implicancias que favorecen al inquilino, pero también al propietario. Si no fuera así, no se verificaría el incremento mencionado como sucedió dos años atrás.

“Hace mucho que no se ve esta oferta en el sector de departamentos lo que favorece la competencia”, destacó Landa quien agregó que mes a mes se verifica la suba de este segmento. En el otro extremo del mapa y ya casi como si perteneciera a otra realidad, dos años atrás había solo 200 departamentos en alquiler, lo que hacía subir los precios y atentaba contra las opciones de los inquilinos.

Desde el punto de vista de Landa, también al frente de la inmobiliaria Aele, explicó que la oferta se recicla más rápido en un contexto en donde los contratos también son más ágiles debido a la mayor flexibilidad en danza. “La demanda siempre está y hoy la oferta puede satisfacerla”, subrayó Landa que agregó que esta última se ajusta por precio o por cantidad.

Estanislao Puelles, de la inmobiliaria Puelles, destacó que se volvió a la normalidad en el sentido de equilibrio entre la oferta y la demanda. En línea con Landa, destacó que el incremento en el área de departamentos –donde Ciudad concentra el 25% de las publicaciones- tiene dos causas principales.

Por un lado, la certidumbre del derecho de propiedad y la “liberalización” con relación a las condiciones contractuales y futuros aumentos que facilitó la derogación de la Ley de Alquileres. Por otro lado, expresó que el incremento en los departamentos alquilables tiene que ver con la baja de este tipo de inmuebles con destino de temporales o turísticos.

No solo debido a la fuerte caída del turismo en Mendoza sino también a las nuevas posibilidades que la liberalización ofreció a los propietarios. “Es importante destacar que creció la rentabilidad del valor invertido en inmuebles que había caído al 2% anual y hoy está en torno al 5% y, en algunos casos, al 6%”, comentó Puelles.

Beneficios mutuos

Lejos de existir una sobreoferta en el mercado locatario, los referentes del sector explicaron que la mayor oferta se equilibra a partir de los precios y de otros beneficios que pueden tener los inquilinos. En este marco, el tiempo promedio que hoy las propiedades tardan en alquilarse ronda los 45 días y las viviendas que están por encima de los valores de mercado demoran mucho más y en general los dueños deben ajustar sus pretensiones.

En este sentido, Andi Landa expresó que más allá de la posibilidad de elegir y de que los precios no se disparen como sucedía en 2023, el mayor beneficio para el inquilino es la libre contratación. “La cantidad de meses es variable y se consensua entre las partes, lo mismo que el tiempo cada cuanto se ajusta y otras situaciones que ofrecen previsibilidad a las partes”, comentó Landa.

Agregó que la posibilidad de rescindir el contrato por parte de ambas partes también genera confianza y hace crecer la oferta. Por su parte, Eduardo Rosta de Rosta Consultora Inmobiliaria, expresó que los propietarios que publican “caro” pueden esperar hasta tres meses a que se alquile su propiedad. Por otra parte, este profesional ha advertido cierta flexibilización de requisitos por parte de los dueños. “Por ejemplo, muchos empezaron a admitir mascotas cuando antes no lo hacían”, comentó Rosta.

Así, aunque los precios promedio de los alquileres han aumentado por debajo de la inflación en líneas generales, hay una realidad que todavía impacta en el mercado locatario. “Muchos inquilinos no están en condiciones económicas de alquilar debido a que los salarios todavía están deprimidos”, comentó Estanislao Puelles. Separados que viven juntos, jóvenes que vuelven con los padres o que comparten vivienda son realidades cotidianas.

Según el relevamiento de Inmodata, los precios promedio de alquiler por zona para noviembre fueron: Ciudad: $590.000, Godoy Cruz: $560.000, Guaymallén: $550.000, Luján: $520.000, Maipú: 490.000 y Las Heras: $440.000.