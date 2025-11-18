18 de noviembre de 2025 - 13:40

Empleadas domésticas: cuánto cobran las niñeras por media jornada en diciembre

Las empleadas domésticas reciben aumento y bono en diciembre. Conocé cuánto debe cobrar una niñera por media jornada según la escala salarial vigente.

La escala vigente contempla sueldos mínimos por hora y por mes, con y sin retiro.

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Las empleadas domésticas reciben en diciembre una nueva actualización salarial definida en el último acuerdo paritario, que incluye un aumento para cerrar el año y un bono adicional según la carga horaria. El ajuste impacta en todas las categorías, entre ellas la de niñera, una de las más demandadas por las familias.

Con la grilla oficial ya difundida, se confirmó cómo quedarán los sueldos desde diciembre y qué montos corresponden por hora, por mes y por bono. Esto permite calcular cuánto deben percibir quienes trabajan media jornada.

Empleadas domésticas: aumentos, bono y escala salarial para diciembre 2025

Según la nueva grilla difundida por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), las trabajadoras del sector reciben en noviembre un 1,4% de aumento, correspondiente a la primera parte del ajuste del 2,7% previsto para el cierre del año. La segunda cuota, del 1,3%, impactará en diciembre.

La nueva paritaria actualiza salarios y define un bono seg&uacute;n horas trabajadas.

El acuerdo, en el que participaron representantes de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y funcionarios de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, también incorpora un bono extraordinario por tres meses. “El monto varía según la cantidad de horas trabajadas”, detallaron durante la presentación.

Bono para empleadas domésticas según cantidad de horas

  • 0 a 12 horas semanales: $6.000

  • 12 a 16 horas semanales: $9.000

  • Más de 16 horas semanales: $14.000

  • Personal sin retiro: $14.000

Además, continúa vigente el 30% por zona desfavorable para trabajadoras del sur del país.

Escala salarial de diciembre 2025 (+1,3% acumulado)

Supervisor/a

  • Con retiro: $471.956,01 mensuales / $3.783,33 por hora

  • Sin retiro: $525.712,99 mensuales / $4.143,70 por hora

Personal para tareas específicas

  • Con retiro: $438.475,56 mensuales / $3.582,79 por hora

  • Sin retiro: $488.091,78 mensuales / $3.926,84 por hora

La categor&iacute;a de cuidado de personas fija el valor base para las ni&ntilde;eras.

Caseros

  • Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

Asistencia y cuidado de personas

  • Con retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

  • Sin retiro: $476.755,68 mensuales / $3.784,32 por hora

Personal para tareas generales

  • Con retiro: $384.713,01 mensuales / $3.135,99 por hora

  • Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

Cuánto cobran las niñeras por media jornada en diciembre

Una media jornada equivale a 4 horas diarias de lunes a viernes, lo que representa 80 horas mensuales. En la categoría de asistencia y cuidado de personas, el valor por hora con retiro para diciembre es de $3.383,54, por lo que una niñera debe recibir aproximadamente $270.683 al mes. Este cálculo permite establecer una referencia clara para quienes trabajan bajo este esquema horario.

A ese monto debe sumarse el bono correspondiente, ya que con 20 horas semanales la trabajadora queda dentro del tramo de más de 16 horas, lo que implica un adicional de $14.000. De esta manera, el total que una niñera debe cobrar por media jornada en diciembre asciende a $284.683, incluyendo salario y bono.

