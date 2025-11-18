Empleadas domésticas: cuánto cobran las niñeras por media jornada en diciembre

Las empleadas domésticas reciben aumento y bono en diciembre. Conocé cuánto debe cobrar una niñera por media jornada según la escala salarial vigente.

La escala vigente contempla sueldos mínimos por hora y por mes, con y sin retiro.

Las empleadas domésticas reciben en diciembre una nueva actualización salarial definida en el último acuerdo paritario, que incluye un aumento para cerrar el año y un bono adicional según la carga horaria. El ajuste impacta en todas las categorías, entre ellas la de niñera, una de las más demandadas por las familias.

Con la grilla oficial ya difundida, se confirmó cómo quedarán los sueldos desde diciembre y qué montos corresponden por hora, por mes y por bono. Esto permite calcular cuánto deben percibir quienes trabajan media jornada.

Empleadas domésticas: aumentos, bono y escala salarial para diciembre 2025 Según la nueva grilla difundida por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), las trabajadoras del sector reciben en noviembre un 1,4% de aumento, correspondiente a la primera parte del ajuste del 2,7% previsto para el cierre del año. La segunda cuota, del 1,3%, impactará en diciembre.

Sueldo empleadas domésticas La nueva paritaria actualiza salarios y define un bono según horas trabajadas. El acuerdo, en el que participaron representantes de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y funcionarios de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, también incorpora un bono extraordinario por tres meses. “El monto varía según la cantidad de horas trabajadas”, detallaron durante la presentación.

Bono para empleadas domésticas según cantidad de horas