Sol Alonso: "Estamos vendiendo un diez por ciento más que el año pasado"

Con “gaseosa en las venas”, como ella misma se define, Sol Alonso conduce Talca, una de las marcas de bebidas más reconocidas de Cuyo , que hoy opera con dos plantas embotelladoras en Mendoza y Salta . En temporada baja producen alrededor de 500.000 packs mensuales de seis botellas y, en los meses de mayor calor, la cifra trepa a los 700.000/800.000 packs, con la particularidad de que prácticamente venden todo lo que fabrican.

En esta entrevista, que forma parte del ciclo Valor Agregado de Los Andes y que también se puede ver en el canal de YouTube del diario, la CEO repasa cómo cambiaron los hábitos de consumo, los desafíos de hacer industria en Argentina y su objetivo de convertir a Talca en una marca verdaderamente nacional.

-¿Cuánto han cambiado los hábitos de consumo de los mendocinos en función del sector de las gaseosas?

-En los mendocinos no noto que hayan cambiado los gustos, sino que observo algunas tendencias en el consumo en sí. Antes veíamos que la gente trataba de estoquearse más; o sea, había un consumo más estrepitoso por esto de los precios que subían tan repentinamente: todas las semanas cambiábamos de precio. Y hoy en día la gente compra lo que consume. O sea que, en términos de gustos, no notamos cambios.

-Pero en esto de comprar lo que se consume, ¿se vende más o menos?

-Nosotros estamos vendiendo un diez por ciento más que el año pasado, nosotros como marca Talca. No sé si eso es lo habitual en el resto de las bebidas.

-¿Y por qué creés que están creciendo?

-Las marcas B suelen tener un pequeño crecimiento cuando la situación económica está mal. Pero en este caso notamos que la gente tiene más dinero en su bolsillo y la marca Talca la termina eligiendo por un tema de calidad. Creemos que otras bebidas carbonatadas están teniendo menos ventas de marcas B.

-¿Qué impacto tuvieron los octógonos de la Ley de Etiquetado en las marcas de gaseosas? ¿Cuánto condicionan hoy el diseño y la comunicación del producto?

-Siento que no tienen sentido, realmente. Más allá de que a uno le puedan molestar o no, porque obviamente hace que la etiqueta se vea peor, creo que la gente hoy en día no los ve tanto. Están en todos lados los octógonos, entonces es como que ya se habituaron a que estén.

Creo que hay que tener un poco más de fe en el consumidor: en que puede leer la etiqueta, saber qué tiene cada producto y decidir si lo quiere consumir o no. Yo creo que no tiene sentido.

-No hace falta que le digan “exceso en azúcares”...

-Exacto. El consumidor es lo suficientemente inteligente como para leer una etiqueta y saber si no tiene que consumir azúcar, o si los niños no lo deberían consumir, o lo que sea. Eso es lo que yo creo: que hoy en día los octógonos pasan totalmente desapercibidos, que la gente sigue consumiendo lo que quiere consumir. A nosotros particularmente no nos cambió nada haber puesto los octógonos, realmente.

-Como empresaria, ¿cómo estás viendo Argentina y este escenario para hacer negocios?

-Yo la veo con mucha fe, estoy muy contenta con este nuevo gobierno. Creo que está sincerando muchísimo la economía y que hoy en día estamos viendo realmente lo que el consumidor quiere consumir. La gente va a empezar a ver una situación mejor en su bolsillo y, nada, lo veo con mucha fe.

No te digo que hoy en día estamos diez veces mejor que en el gobierno pasado, no. Creo que es un camino, pero creo que todos estamos con fe de que va a ir mejorando la situación.

-Una de las reformas que busca encarar el gobierno es la laboral. ¿Qué creés que tiene que cambiar hoy en la legislación?

-Hoy en día las pymes tenemos mucha dificultad para lo que es el despido de una persona. Creo que tienen que hacer foco ahí. Son muy grandes las indemnizaciones y, por ahí, las pymes no quieren contratar gente porque saben que cualquier problema que tengan les puede llevar puesta la empresa.

Creo que tienen que hacer ahí retoques. Si te tuviera que decir particularmente, creo que el tema de poder cotizar una indemnización o bajar un poco los montos sería ideal. Tenés un problema laboral y corrés peligro de que te quede puesta la empresa.

Nosotros —yo te puedo contar un caso que tuvimos, que es un caso de estudio realmente— contratamos hace unos veinte años a una persona que tenía sesenta años y se había jubilado. Él trabajaba en los casinos; se ve que en esa industria se jubilan más jóvenes. Nosotros ya lo contratamos con su jubilación; o sea, él ya estaba jubilado y cobraba una jubilación.

El señor cumplió ochenta y un años y nosotros lo seguíamos teniendo hasta hace un par de meses en nuestra planta. Él no se podía volver a jubilar, porque no te podés jubilar dos veces, y nosotros no lo podíamos despedir porque la indemnización por esos veinte años de trabajo era enorme.

Tuvimos que llegar a un acuerdo: entendíamos la posición de él, porque su jubilación era muy baja; no se quería jubilar. Tuvimos que llegar a un acuerdo para que él se pudiera ir a descansar a su casa, porque realmente se quería ir. No es que quería quedarse trabajando, pero no le alcanzaba la jubilación.

Así que creo que el Gobierno va a tener un gran trabajo en reformar todo el sistema jubilatorio, y en que la gente siquiera se pueda ir a descansar a su casa. Eso es lo que yo creo.

-La reforma tributaria es otra de las reformas que está en discusión…

-Creo que las pymes hemos vivido los últimos años hablando de impuestos. Yo siempre digo que trabajamos, por lo menos, el sesenta por ciento de nuestro trabajo para pagar impuestos. Creo que hay que ayudar a las pymes.

Hay que bajar un poco los impuestos, reformarlos, para que lo que queda de margen —que muchas veces, cuando digo esto, todos me dicen “ay, los empresarios quieren más plata”— no es para eso. La idea es crecer. La idea es que, si hay un margen, poder contratar más gente, poder comprar una máquina nueva.

Hoy en día las pymes trabajan y giran por inercia, sin poder crecer, porque prácticamente el sesenta por ciento de su trabajo se va al pago de impuestos.

-Y en ese crecer, ¿en qué te gustaría crecer?

-Nosotros queremos invertir en traer nuevas máquinas, producir más, generar más puestos de trabajo, por ahí crecer en otros mercados de Argentina —me refiero a otras provincias—. Estamos muy envalentonados y con fe de que el Gobierno está sacando nuevos créditos para poder acceder y traer nuevas maquinarias. Siempre digo que tengo gaseosa en las venas, así que me veo siguiendo. Y poder crecer, y poder traer más maquinaria para llegar a otras provincias y ser reconocidos más como una marca nacional y no tanto regional, como somos hoy en día.