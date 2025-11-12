Empleadas domésticas con aumento y bono: cuánto cobran por media jornada en noviembre 2025

Las trabajadoras de casas particulares recibirán un nuevo incremento salarial a partir de noviembre junto con un bono extraordinario que se pagará durante tres meses consecutivos.
La suba fue acordada en las últimas negociaciones paritarias y alcanza a todas las categorías del sector, según informó la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp).
El aumento a las empleadas domésticas correspondiente a noviembre será del 1,4%, mientras que en diciembre se aplicará otro 1,3%. En total, la mejora acumulada para los últimos dos meses del año será del 2,7%, lo que actualiza los valores básicos y repercute en todos los conceptos salariales.
El acuerdo, alcanzado entre la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y representantes de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dispone además el pago de un bono mensual por tres meses consecutivos.
Montos del bono según las horas trabajadas:
0 a 12 horas semanales: $6.000
12 a 16 horas semanales: $9.000
Más de 16 horas semanales: $14.000
Personal sin retiro: $14.000
Desde la Upacp recordaron que se mantiene el adicional por zona desfavorable del 30% en las provincias del sur del país.
Escala salarial noviembre 2025 (+1,4%)
Supervisor/a
Con retiro: $465.899,32 mensuales / $3.734,78 por hora
Sin retiro: $518.965,43 mensuales / $4.090,52 por hora
Personal para tareas específicas
Con retiro: $432.853,45 mensuales / $3.535,82 por hora
Sin retiro: $481.817,14 mensuales / $3.876,44 por hora
Caseros
Sin retiro: $422.321,43 mensuales / $3.340,11 por hora
Asistencia y cuidado de personas
Con retiro: $422.321,43 mensuales / $3.340,11 por hora
Sin retiro: $470.636,41 mensuales / $3.735,76 por hora
Personal para tareas generales
Con retiro: $379.774,94 mensuales / $3.095,74 por hora
Sin retiro: $422.321,43 mensuales / $3.340,11 por hora
Escala salarial diciembre 2025 (+1,3% acumulado)
Supervisor/a
Con retiro: $471.956,01 mensuales / $3.783,33 por hora
Sin retiro: $525.712,99 mensuales / $4.143,70 por hora
Personal para tareas específicas
Con retiro: $438.475,56 mensuales / $3.582,79 por hora
Sin retiro: $488.091,78 mensuales / $3.926,84 por hora
Caseros
Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora
Asistencia y cuidado de personas
Con retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora
Sin retiro: $476.755,68 mensuales / $3.784,32 por hora
Personal para tareas generales
Con retiro: $384.713,01 mensuales / $3.135,99 por hora
Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora
Las trabajadoras que cumplen media jornada, equivalente a cuatro horas diarias durante cinco días a la semana, también perciben los aumentos y el bono establecidos en la nueva grilla.
En la categoría de tareas generales con retiro, el valor por hora en noviembre es de $3.095,74. Si se multiplican esas horas por el total mensual, el ingreso estimado es de $247.659, al que se suma el bono de $14.000, alcanzando un total aproximado de $261.659.
En diciembre, con la suba del 1,3% adicional, el valor por hora pasa a $3.135,99. Con el mismo esquema de trabajo, el salario mensual se ubica en torno a $250.879, más el bono correspondiente, lo que eleva el total a cerca de $264.879.
Estos valores sirven como referencia para quienes trabajan en jornadas reducidas. Sin embargo, pueden variar según la categoría laboral, los adicionales por zona desfavorable y la antigüedad de cada empleada dentro del régimen de casas particulares.