Empleadas domésticas con aumento y bono: cuánto cobran por media jornada en noviembre 2025

La suba fue acordada en las últimas negociaciones paritarias y alcanza a todas las categorías del sector, según informó la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp).

El aumento a las empleadas domésticas correspondiente a noviembre será del 1,4%, mientras que en diciembre se aplicará otro 1,3%. En total, la mejora acumulada para los últimos dos meses del año será del 2,7%, lo que actualiza los valores básicos y repercute en todos los conceptos salariales.

Cómo quedan los aumentos y el bono para empleadas domésticas El acuerdo, alcanzado entre la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y representantes de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dispone además el pago de un bono mensual por tres meses consecutivos.

Montos del bono según las horas trabajadas: