12 de noviembre de 2025

Empleadas domésticas con aumento y bono: cuánto cobran por media jornada en noviembre 2025

Las empleadas domésticas reciben aumentos en noviembre y diciembre, junto a un bono por tres meses que actualiza los salarios de todas las categorías.

La nueva grilla salarial de las trabajadoras de casas particulares ya rige desde noviembre con un incremento del 1,4%.

Los Andes | Melisa Sbrocco
Las trabajadoras de casas particulares recibirán un nuevo incremento salarial a partir de noviembre junto con un bono extraordinario que se pagará durante tres meses consecutivos.

Aumentos de salario para empleadas domésticas del 2,7% total.

Fin de año con aumentos para empleadas domésticas: cuánto subirán los sueldos

El salario de niñeras y cuidadoras varía según si trabajan con retiro o sin retiro.

Sueldos de empleadas domésticas: qué niñeras cobrarán $464.000 en noviembre

La suba fue acordada en las últimas negociaciones paritarias y alcanza a todas las categorías del sector, según informó la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp).

El aumento a las empleadas domésticas correspondiente a noviembre será del 1,4%, mientras que en diciembre se aplicará otro 1,3%. En total, la mejora acumulada para los últimos dos meses del año será del 2,7%, lo que actualiza los valores básicos y repercute en todos los conceptos salariales.

Cómo quedan los aumentos y el bono para empleadas domésticas

El acuerdo, alcanzado entre la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y representantes de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dispone además el pago de un bono mensual por tres meses consecutivos.

Montos del bono según las horas trabajadas:

  • 0 a 12 horas semanales: $6.000

  • 12 a 16 horas semanales: $9.000

  • Más de 16 horas semanales: $14.000

  • Personal sin retiro: $14.000

El bono adicional se pagará durante tres meses y su valor depende de la cantidad de horas trabajadas.

Desde la Upacp recordaron que se mantiene el adicional por zona desfavorable del 30% en las provincias del sur del país.

Escala salarial noviembre 2025 (+1,4%)

  • Supervisor/a

    • Con retiro: $465.899,32 mensuales / $3.734,78 por hora

    • Sin retiro: $518.965,43 mensuales / $4.090,52 por hora

  • Personal para tareas específicas

    • Con retiro: $432.853,45 mensuales / $3.535,82 por hora

    • Sin retiro: $481.817,14 mensuales / $3.876,44 por hora

  • Caseros

    • Sin retiro: $422.321,43 mensuales / $3.340,11 por hora

  • Asistencia y cuidado de personas

    • Con retiro: $422.321,43 mensuales / $3.340,11 por hora

    • Sin retiro: $470.636,41 mensuales / $3.735,76 por hora

  • Personal para tareas generales

    • Con retiro: $379.774,94 mensuales / $3.095,74 por hora

    • Sin retiro: $422.321,43 mensuales / $3.340,11 por hora

Las empleadas domésticas con media jornada también verán reflejadas las subas en sus ingresos mensuales.

Escala salarial diciembre 2025 (+1,3% acumulado)

  • Supervisor/a

    • Con retiro: $471.956,01 mensuales / $3.783,33 por hora

    • Sin retiro: $525.712,99 mensuales / $4.143,70 por hora

  • Personal para tareas específicas

    • Con retiro: $438.475,56 mensuales / $3.582,79 por hora

    • Sin retiro: $488.091,78 mensuales / $3.926,84 por hora

  • Caseros

    • Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

  • Asistencia y cuidado de personas

    • Con retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

    • Sin retiro: $476.755,68 mensuales / $3.784,32 por hora

  • Personal para tareas generales

    • Con retiro: $384.713,01 mensuales / $3.135,99 por hora

    • Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

Cuánto ganan por media jornada las empleadas domésticas

Las trabajadoras que cumplen media jornada, equivalente a cuatro horas diarias durante cinco días a la semana, también perciben los aumentos y el bono establecidos en la nueva grilla.

En la categoría de tareas generales con retiro, el valor por hora en noviembre es de $3.095,74. Si se multiplican esas horas por el total mensual, el ingreso estimado es de $247.659, al que se suma el bono de $14.000, alcanzando un total aproximado de $261.659.

En diciembre, con la suba del 1,3% adicional, el valor por hora pasa a $3.135,99. Con el mismo esquema de trabajo, el salario mensual se ubica en torno a $250.879, más el bono correspondiente, lo que eleva el total a cerca de $264.879.

Estos valores sirven como referencia para quienes trabajan en jornadas reducidas. Sin embargo, pueden variar según la categoría laboral, los adicionales por zona desfavorable y la antigüedad de cada empleada dentro del régimen de casas particulares.

