El costo de la carga: cuánto aumentó el kilómetro y cómo seguirán los precios de la logística

La logística es uno de los costos más altos de la Argentina por una cuestión de ubicación dentro del mundo. Aunque Mendoza tiene el “salvoconducto” del paso a Chile, la mayoría de las cargas nacionales se manejan vía Buenos Aires. En este marco, el precio de ir desde la provincia hasta el principal puerto del país ha tenido un incremento que no se ha podido trasladar en su totalidad. En especial, en el marco de la suba del dólar ya que muchos de los gastos de este rubro están dolarizados por lo que el impacto en los repuestos son inmediatos.

El último estudio de costos del autotransporte de cargas realizado por Economic Trends SA, para la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) ha mostrado incrementos por encima de la inflación. De este modo, en septiembre se produjo un aumento intermensual de 3,5% lo que dio un valor del kilómetro recorrido para el transporte de carga de Mendoza a Buenos Aires de $1.842,14.

Al observar la evolución de este índice, se contempla que casi todos los meses de este año –con excepción del de mayo que bajó y de abril que creció por debajo del 1%, este precio estuvo bastante por encima de la inflación general. Más allá de esto, habrá que esperar a cómo termina el año ya que luego de incrementos del 2,5%; 5,9% o 3,5% en los distintos meses; las proyecciones para octubre y noviembre tienden a bajar.

De este modo, para este y el próximo mes del año, el informe espera que los costos del transporte de carga suba en torno al 1,5%. Con relación a la comparación interanual, en septiembre de 2025 se registró una suba del 28% mientras que en agosto fue del 20%. En ese lapso, el IPC fue del 33%.

En tanto, la evolución en dólares se ha mantenido en el 1,5% mensual, aproximadamente. Carlos Messina, referente del sector y tesorero de Aprocam , explicó que la mayoría de los costos del transporte están dolarizados y que cualquier modificación impacta de manera directa en la actividad. “Neumáticos, repuestos y otros insumos se encuentran atados a esta moneda”, subrayó Messina.

image

El empresario agregó que pese al movimiento del dólar hacia abajo en algunos momentos del año, el combustible ha ido en alza en lo que va del 2025. Este valor se lleva el 33% del costo total de la carga hasta Buenos Aires y ha aumentado mes a mes. “Del mismo modo, ha habido incrementos en los impuestos como son los del carbón y muchas tasas que se actualizan por la inflación”, resaltó Messina.

Al igual que otras actividades, el transporte no ha podido trasladar su suba de costos a precios debido a la baja de ventas y de consumo masivo. “Una caída en la actividad económica repercute fuertemente en nuestro rubro ya que transportamos producción y sufrimos las consecuencias de la baja actual”, comentó el referente de Aprocam.

En este contexto, Messina relató que las empresas han tenido que reducir personal ya que al no haber actividad, se ha prescindido de trabajadores. Aunque los distintos rubros dentro del transporte se manejan de manera diferente, la crisis ha impactado en recortes de empleados más que en horas extras. “Hay muchas unidades sin trabajar”, apuntó Messina.

Hacia adelante, los empresarios de los camiones tienen expectativas diversas, pero esperan nuevas medidas que contribuyan a reactivar la microeconomía para poder volver al ruedo. Una de estas tiene que ver con el reclamo unánime de baja del costo financiero ya que más allá de la baja actividad, las empresas precisan del crédito para seguir adelante. “Hoy renovar la flota tiene un altísimo costo financiero”, confirmó Messina.

Cómo se realizó el estudio

El Sistema Estadístico de Costos del Autotransporte de Cargas es un sistema de estadísticas de Aprocam que busca proporcionar estadísticas rigurosas sobre los costos del autotransporte de cargas en el interior del país. La metodología utilizada permite simulaciones de impactos sobre costos cuando las variables que se modifican no están incluidas en los ítems de costos considerados.

image

Para evitar distorsiones por cambios de precios relativos y potenciar su utilización como simulador de impactos de distintas variables sobre los costos del autotransporte de cargas, se diseñó una metodología específica. A través de esta se modeló la estructura de costos de distintos tipos de cargas y trayectos para establecer parámetros fijos vinculados a la tecnología utilizada y las características de la carga y el trayecto y variables vinculadas a precios y costos.