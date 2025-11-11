La planta que purifica el aire y que fue creada con ciencia para mejorar los ambientes del hogar

No todas las plantas tienen el mismo efecto dentro de casa. Algunas cumplen un rol decorativo y otras van un poco más lejos. Existe una especie que no surgió solo de la naturaleza, sino de la intervención científica intentando que mejore la calidad del aire. Su apariencia es común y conocida, pero lo que hace en el ambiente es significativo.
Este desarrollo nació en laboratorios y está pensado para actuar donde los ambientes suelen cargarse de aire y demás. Habitaciones con poca ventilación, lugares donde se cocina o se usan productos de limpieza pueden acumular compuestos que no siempre se perciben. La planta fue diseñada para enfrentarlos silenciosamente y mejorar la sensación general del espacio.
Qué es la planta Neo P1 y por qué fue diseñada por la ciencia
La planta se llama Neo P1 y fue desarrollada por la empresa francesa Neoplants.
Se trata de una versión modificada del potus común (Epipremnum aureum), una planta muy conocida por su resistencia y facilidad de cuidado.
Lo que cambia en esta especie es su capacidad para procesar compuestos orgánicos volátiles presentes en el aire interior, como el formaldehído y el benceno, que pueden liberarse desde pinturas, muebles, barnices o productos de limpieza.
De hecho, la modificación no altera su forma ni sus necesidades básicas, por lo que se cuida igual que cualquier potus.
Sin embargo, la Neo P1 incorpora microorganismos diseñados específicamente para metabolizar ciertas sustancias y convertirlas en compuestos menos dañinos. Esta acción se basa en estudios sobre cómo las plantas pueden interactuar con contaminantes en espacios cerrados.
Asimismo, la empresa desarrolladora destaca que su objetivo es principalmente ofrecer una alternativa natural y sostenible para mejorar la calidad del aire en hogares y oficinas sin recurrir únicamente a dispositivos eléctricos o filtros artificiales.
Además de sus beneficios, dónde puede colocarse en casa
La Neo P1 puede colocarse en cualquier espacio interior, pero existen lugares donde su efecto puede ser más notorio.
Por ejemplo, salas de estar con muebles nuevos, escritorios donde se utilizan impresoras o habitaciones que pasan mucho tiempo cerradas. Estos ambientes suelen acumular más compuestos gaseosos y la presencia de la planta ayuda a reducir su concentración con el tiempo.
Su cuidado es simple: no necesita atención especial más allá del riego habitual, evitar corrientes de aire demasiado frías y asegurar que reciba luz suave.
Es una idea que sirve como opción práctica para personas que desean mejorar el aire del hogar sin sumar tareas de mantenimiento o elementos específicos. Por eso, el diseño está pensado para que su presencia sea la parte armónica del espacio, sin romper con la estética de la decoración.
La Neo P1 representa un paso más entre las investigaciones de las plantas y el aire, combinándolo con la tecnología. Su aspecto sigue siendo normal y no afecta lo decorativo, sino que incorpora una función concreta que responde a necesidades, como vivir en espacios cerrados durante muchas horas.