La planta que purifica el aire y que fue creada con ciencia para mejorar los ambientes del hogar

No todas las plantas tienen el mismo efecto dentro de casa. Algunas cumplen un rol decorativo y otras van un poco más lejos. Existe una especie que no surgió solo de la naturaleza , sino de la intervención científica intentando que mejore la calidad del aire. Su apariencia es común y conocida, pero lo que hace en el ambiente es significativo.

Este desarrollo nació en laboratorios y está pensado para actuar donde los ambientes suelen cargarse de aire y demás. Habitaciones con poca ventilación, lugares donde se cocina o se usan productos de limpieza pueden acumular compuestos que no siempre se perciben. La planta fue diseñada para enfrentarlos silenciosamente y mejorar la sensación general del espacio.

La planta se llama Neo P1 y fue desarrollada por la empresa francesa Neoplants .

Esta planta trabaja de manera constante y silenciosa mientras está ubicada en un lugar adecuado y con acceso a luz natural indirecta.

Se trata de una versión modificada del potus común (Epipremnum aureum) , una planta muy conocida por su resistencia y facilidad de cuidado.

Asimismo, la empresa desarrolladora destaca que su objetivo es principalmente ofrecer una alternativa natural y sostenible para mejorar la calidad del aire en hogares y oficinas sin recurrir únicamente a dispositivos eléctricos o filtros artificiales.

Además de sus beneficios, dónde puede colocarse en casa

La Neo P1 puede colocarse en cualquier espacio interior, pero existen lugares donde su efecto puede ser más notorio.

Por ejemplo, salas de estar con muebles nuevos, escritorios donde se utilizan impresoras o habitaciones que pasan mucho tiempo cerradas. Estos ambientes suelen acumular más compuestos gaseosos y la presencia de la planta ayuda a reducir su concentración con el tiempo.

Su cuidado es simple: no necesita atención especial más allá del riego habitual, evitar corrientes de aire demasiado frías y asegurar que reciba luz suave.

Es una idea que sirve como opción práctica para personas que desean mejorar el aire del hogar sin sumar tareas de mantenimiento o elementos específicos. Por eso, el diseño está pensado para que su presencia sea la parte armónica del espacio, sin romper con la estética de la decoración.

La Neo P1 representa un paso más entre las investigaciones de las plantas y el aire, combinándolo con la tecnología. Su aspecto sigue siendo normal y no afecta lo decorativo, sino que incorpora una función concreta que responde a necesidades, como vivir en espacios cerrados durante muchas horas.