El árbol ideal para patios chicos: da sombra y no rompe el suelo

En el mundo del jardín, este árbol conquista la jardinería moderna por su tamaño perfecto y raíces seguras, ideal entre las plantas urbanas.

El árbol embellece el jardín y facilita la jardinería con plantas resistentes.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Tener un árbol en casa es un sueño para muchos amantes del jardín, pero no todos los espacios lo permiten. En los patios pequeños, elegir la especie correcta puede ser la diferencia entre un entorno armónico o un problema de raíces que levante todo el piso. Por suerte, existe una opción que combina sombra, belleza y bajo mantenimiento.

Esta especie es una de las favoritas entre quienes buscan transformar su casa en un pequeño oasis verde. Su copa densa ofrece un refugio fresco durante el verano, y lo mejor es que sus raíces no invaden el suelo ni rompen veredas o cerámicas. Un árbol perfecto para disfrutar sin preocupaciones.

image

Un clásico que nunca falla en el jardín: el Acer buergerianum

Conocido como arce tridente, el Acer buergerianum es una joya de la jardinería urbana. Su crecimiento moderado y su porte elegante lo hacen ideal para patios chicos o veredas angostas. A diferencia de otros árboles de sombra, su raíz es vertical y compacta, lo que evita daños en cañerías o pisos.

Este árbol alcanza entre 4 y 6 metros de altura en su etapa adulta, suficiente para brindar una sombra generosa sin generar exceso de hojas o ramas difíciles de mantener. Además, durante el otoño ofrece un espectáculo visual: su follaje se tiñe de tonos naranjas y rojizos, decorando el jardín de manera natural.

image

Los expertos del Instituto Forestal Nacional argentino destacan que esta especie es especialmente resistente al clima seco y a los suelos compactos, lo que la convierte en una alternativa perfecta para las zonas urbanas. Incluso puede cultivarse en macetones grandes, ideal para terrazas o galerías.

Cuidados básicos y ventajas de tenerlo en casa

El Acer buergerianum no requiere demasiada atención. Solo necesita un riego moderado —una o dos veces por semana en verano— y un suelo bien drenado. Tolera el frío, el viento y la contaminación, por lo que se adapta perfectamente a la vida citadina. Además, no atrae plagas comunes ni necesita poda frecuente.

Otra gran ventaja es su longevidad: puede vivir varias décadas sin perder vigor, manteniendo su copa compacta y equilibrada. Es una de esas plantas que aportan sombra, frescura y belleza sin generar trabajo extra.

Si buscás un árbol que se adapte a patios pequeños, no levante el suelo y le dé un toque natural a tu jardín, el Acer buergerianum es la elección perfecta. Su equilibrio entre estética y funcionalidad lo convierte en el aliado ideal para quienes aman la jardinería sin complicaciones.

