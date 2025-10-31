31 de octubre de 2025 - 12:12

El árbol perfecto para plantar cerca de la pileta sin ensuciar el agua

Elegir el árbol ideal cerca de la pileta mejora el jardín y la jardinería, evitando que las plantas ensucien el agua.

Casa
Por Ignacio Alvarado

En cualquier jardín, uno de los dilemas más frecuentes es qué árbol plantar cerca de la pileta sin que las hojas caigan al agua o ensucien el espacio. No todas las plantas cumplen con este requisito, pero hay especies que se adaptan a la perfección, aportando sombra, estética y practicidad al área de recreación.

Leé además

En el jardín, las plantas y la jardinería celebran la sombra del lapacho.

El árbol que atrae pájaros y regala la sombra más fresca del verano

Por Ignacio Alvarado
Las propiedades de este árbol lo convierten en una opción ideal para quienes buscan mantener un jardín ecológico, libre de químicos y con un aspecto siempre prolijo.

El árbol que no ensucia el jardín: resiste a sequías y sus hojas tienen propiedades medicinales

Por Lucas Vasquez

Entre los más recomendados, destacan los árboles de follaje compacto y hojas pequeñas, que permiten disfrutar del verde sin complicaciones. Su crecimiento controlado y sus raíces poco invasivas los hacen ideales para piscinas, terrazas y patios modernos. La elección correcta transforma cualquier espacio en un oasis sin que el mantenimiento se vuelva una tarea diaria.

image
En el jard&iacute;n, las plantas y la jardiner&iacute;a combinan sombra y belleza.

En el jardín, las plantas y la jardinería combinan sombra y belleza.

Beneficios comprobados en jardinería

Según estudios de horticultura urbana publicados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ciertas especies no solo evitan ensuciar el agua, sino que además aportan microclimas más frescos alrededor de la pileta. Estas plantas mejoran la calidad del aire, reducen la exposición al sol directo y atraen aves y mariposas, lo que incrementa la biodiversidad del jardín.

Entre los árboles más prácticos para estos espacios se encuentran: cercis, tipuana, jacarandá y ciertos tipos de acacia, que combinan belleza, sombra y poco mantenimiento. Todos ellos poseen raíces que no comprometen estructuras cercanas y requieren riego moderado. La jardinería moderna busca justamente esta combinación de estética, practicidad y sostenibilidad, elementos que estos árboles cumplen con creces.

image
En el jard&iacute;n, las plantas y la jardiner&iacute;a combinan sombra y belleza.

En el jardín, las plantas y la jardinería combinan sombra y belleza.

Elegir bien y disfrutar sin preocupaciones

Para quienes buscan un árbol que embellezca el jardín sin ensuciar la pileta, la planificación es clave. Antes de plantar, se recomienda evaluar el espacio disponible, la orientación solar y la compatibilidad con otras plantas del entorno. Una poda anual mantiene el follaje controlado y evita que las hojas caigan en exceso, asegurando que la pileta permanezca limpia y lista para usar.

El secreto está en combinar especies de bajo mantenimiento con un diseño inteligente del jardín, donde la sombra, la estética y la funcionalidad convivan armoniosamente. Así, el espacio se transforma en un verdadero refugio: refrescante, seguro y visualmente atractivo, mientras que las plantas trabajan a favor del bienestar y la relajación de quienes lo disfrutan.

image
En el jard&iacute;n, las plantas y la jardiner&iacute;a combinan sombra y belleza.

En el jardín, las plantas y la jardinería combinan sombra y belleza.

Elegir el árbol correcto cerca de la pileta es, sin dudas, un paso fundamental para disfrutar de la jardinería sin complicaciones, donde belleza y practicidad se encuentran.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estas arañas de Halloween son esperadas por los nños.

Las arañas de chocolate que los chicos esperan ver en su mesa dulce de Halloween

Por Alejo Zanabria
las macetas comunes pasaron de moda: el tipo de jardin interior que se impone en los departamentos

Las macetas comunes pasaron de moda: el tipo de jardín interior que se impone en los departamentos

Por Andrés Aguilera
Halloween es un momento ideal para reciclar.

Decoración de Halloween con materiales reciclados: ideas económicas para hacer en casa

Por Alejo Zanabria
Las chapas termoacústicas transforman la arquitectura del hogar con diseño, ahorro y durabilidad.

Las casas modernas están cambiando sus techos: el nuevo material que se está usando

Por Ignacio Alvarado