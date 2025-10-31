No pierdas mas tiempo: cuál es el espacio de tu casa por el que debes empezar en tu día de limpieza

Cuál es la manera correcta de limpiar y ordenar tu casa
- La sala de estar concentra el mayor flujo de objetos, por lo que su limpieza inicial restituye la claridad. Objetos como libros, revistas o juguetes encuentran reubicación en sectores asignados. Aspiradora o escoba reducen polvo y residuos.
- Superficies como mesas y estantes recuperan el orden y facilitan la lectura del ambiente.
La importancia de la cocina y el baño
En la cocina, despejar la vajilla activa un punto de partida básico. Las superficies como encimeras y anafes recuperan uniformidad y se liberan de restos.
- El horno y la heladera requieren ciclos periódicos de limpieza profunda para evitar acumulaciones que comprometen la higiene.
- Una cocina limpia evita pérdida de tiempo y baja niveles de fatiga derivados del desorden visual y la saturación.
- El baño mantiene funcionalidad cuando el inodoro, ducha y lavamanos tienen ciclos regulares de limpieza. Toallas en buen estado y artículos varios son esenciales.
- Sin un mantenimiento continuo, las zonas húmedas acumulan trazas que deterioran la percepción general de la vivienda.
Trucos para una limpieza más ordenada
Luego de la primera restauración, ciertos hábitos complementan el proceso.
- Horarios específicos para actividades de limpieza otorgan mayor ritmo y constancia.
- Distribuir las tareas reduce la carga individual. Listas segmentadas en actividades diarias, semanales y mensuales pueden mejorar la organización.
- Invertir en módulos de guardado como cajas organizadoras baja la entropía visual del espacio.