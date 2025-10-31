Los pájaros cómo zorzales y gorriones visitarán la ventana de tu casa si juntas cáscaras de fruta y semillas

Aprovechar cáscaras de frutas y semillas puede atraer la llegada de pájaros como zorzales y pequeños gorriones a la ventana de casa como punto de encuentro.

Notar la presencia de pájaros cerca de casa es un espectáculo pero muchas veces las especies se asustan. Por eso, existe un método casero con el que solo hay que juntar cáscaras de fruta y semillas para que se acerquen, al menos a la ventana de casa.

Este simple truco utilizado en espacios reducidos puede que sea una buena comunicación entre personas y aves cerca de casa. Por eso, combinar restos de fruta y semillas puede ser un premio a estas aves que las reconocen fácilmente como alimento. La clave está en cómo colocarlo y en elegir un lugar seguro para que puedan acercarse sin riesgo, incluso en ventanas o balcones pequeños.

Zorzales Según organizaciones especializadas en fauna silvestre como Aves Argentinas, suelen comer frutos como parte habitual de su alimentación. La cáscara de banana, cuando aún conserva algo de pulpa, desprende un aroma dulce que resulta atractivo para estas aves.

Para utilizarla, se debe cortar la cáscara en pequeños trozos y colocarla sobre un platito o sobre la repisa de la ventana, siempre asegurándose de que la superficie esté seca. Gorriones Suelen alimentarse de semillas. Por eso, una opción recomendada es ofrecer semillas de girasol partido, ya que su tamaño facilita que puedan consumirlas sin dificultad.

Mezclar pequeños pedacitos de cáscara de banana con un puñado de estas semillas crea un punto de alimento llamativo para ambas especies.

Es importante no agregar azúcar ni aceites, ya que pueden resultar perjudiciales para las aves. La preparación debe ser lo más natural posible. También se recomienda renovar la cáscara cada día para evitar fermentaciones por el calor. De hecho, colocar el alimento por la mañana temprano aumenta las posibilidades de visita, ya que es su horario más activo.

Dónde ubicar el alimento y qué otras opciones pueden atraer más aves La ubicación es un aspecto crucial para que las aves se acerquen sin peligro.

En balcones o ventanas, lo ideal es colocar el alimento en un sitio elevado donde los gatos no puedan acceder.

Si se vive con mascotas, es preferible elegir repisas altas o incluso armar una pequeña plataforma colgante con una cuerda para mantener distancia del suelo. La seguridad del ave es siempre la prioridad. Además de la cáscara de banana y las semillas de girasol partido, se pueden ofrecer otros alimentos aptos para aves urbanas Algunas frutas maduras como manzana o pera cortadas en trozos pequeños son bien recibidas por zorzales. Para gorriones, los granos de avena sin azúcar también son opciones recomendadas.

Está totalmente prohibido ofrecerles pan húmedo, restos con sal o alimentos procesados, ya que pueden afectar su digestión. No debemos olvidar mantener una pequeña fuente de agua limpia cerca, especialmente en verano. No es necesario que sea profunda; con un recipiente chico alcanza para que puedan beber. Atraer aves a la ventana no necesita de grandes estructuras ni gastos, sino entender qué buscan y cómo hacer que se sientan seguras. Reutilizar la cáscara de banana con semillas de girasol partido es una forma simple y efectiva de generar un punto de alimento que invita a zorzales y gorriones a acercarse.