Una rutina infalible: cómo mejorar la limpieza de tu casa si tenés gatos

Tener la casa limpieza y ordenada no tiene por qué ser un problema, aún cuando tenemos mascotas.

El rechazo de un gato a usar su bandeja sanitaria puede deberse a causas médicas o de comportamiento.

Gatos
La limpieza de tu casa puede mejorar la convivencia y la salud de tus gatos.

Los trucos de limpieza si tenés gatos en casa

- La ubicación del arenero se vuelve una decisión clave. Lo colocás cerca de ventanas para que el aire circule. Si el ambiente es cerrado, priorizás ventilación cruzada. Esta acción impide que aparezcan malos olores. Explorás arenas aglomerantes o de sílice porque absorben humedad con rapidez y limitan la proliferación de olores. Ajustás la altura del recipiente y la accesibilidad según edad y movilidad del gato.

- El cepillado de tu gato cumple una función que va más allá de la estética. Realizar pasadas regulares para reducir pelo suelto. Prevenís que el gato ingiera fibras en exceso y reduzca el riesgo de formar bolas de pelo en el estómago. Seleccionás un cepillo adecuado según tipo de pelo: cerdas suaves para pelaje corto, peines más firmes para pelaje largo. Observás la respuesta del animal; si se inquieta, ajustás la presión o el ritmo.

- La limpieza de pelos en superficies requiere herramientas directas. Usar un rodillo quita pelusas para resolver ropa y textiles. Si querés más alcance, empleás una aspiradora con accesorio específico para tapizados. Intervenís sillones, mantas, almohadones y alfombras. Establecés una secuencia: sacudís textiles, pasás rodillo, aspirás, guardás. Esta rutina delimita la expansión del pelo y facilita la percepción de orden.

Sostener la casa limpia implica ritmo. El punto no es la perfección sino el hábito. La constancia organiza el vínculo. Establecé rituales cortos: cinco minutos para retirar desechos, diez para cepillar, otros pocos para revisar zonas donde el gato descansa. En paralelo, definís espacios donde el animal se siente cómodo y donde vos podés limpiar con facilidad. Evitás saturar ambientes y mantenés objetos funcionales a la vista: rodillo, cepillo, bolsa de repuesto.

