El insólito error en un examen que se volvió viral y desató el humor en redes: "Hace falta una asignatura"

En plena temporada de exámenes, un profesor compartió en X la ocurrencia de un alumno que se equivocó en un examen.

Con la llegada de fin de año, los colegios e institutos atraviesan días intensos de exámenes, entrega de trabajos y cierre de calificaciones del último trimestre. En medio de ese ritmo habitual, un profesor decidió compartir en redes sociales un detalle que sorprendió y divirtió a miles de usuarios.

El docente, usuario de X bajo el nombre @rafa_79_av, publicó la imagen de un examen que descolocó a muchos. Lo llamativo no se encontraba en ninguno de los ejercicios, sino en la casilla destinada a colocar la fecha. Allí, el “avispado estudiante”, en lugar de escribir el día correspondiente, resolvió el apartado con un escueto y universal: "hoy".

Con humor, el profesor acompañó la foto del control con un comentario irónico: "Es evidente que hace falta una asignatura sobre cómo escribir la fecha", una broma que rápidamente conectó con los internautas.

Entre las respuestas más festejadas, algunos usuarios destacaron la lógica imbatible del alumno ante semejante dilema temporal. Comentarios como "Si lo ha clavado" o "Da lo mismo el día que lo leas porque siempre va a acertar" se viralizaron junto a la publicación, y muchos celebraron la espontaneidad y creatividad del estudiante.

En plena época de estrés escolar, este pequeño desliz —o ingeniosa estrategia— logró arrancar una sonrisa en redes y recordar que, a veces, las mejores respuestas son también las más simples.

