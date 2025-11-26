Incendio fatal en un complejo de edificios en Hong Kong deja al menos 36 muertos y 270 desaparecidos

Las llamas se propagaron con rapidez por el andamiaje de bambú del complejo Wang Fuk Court en Tai Po, obligando a las autoridades a elevar la alerta a nivel 4.

Al menos 13 personas murieron en un incendio de gran magnitud que tuvo lugar en el complejo de edificios Wang Fuk Court, ubicado en la urbanización de Tai Po, al norte de Hong Kong. Un informe anterior mencionaba 36 víctimas fatales y 270 desaparecidos.

El fuego se desató el miércoles y las llamas se propagaron rápidamente por el andamiaje de bambú instalado en un bloque del complejo. El incendio, que comenzó en el andamiaje exterior de varios pisos, fue clasificado inicialmente como alarma de nivel 1, pero escaló rápidamente a nivel 4 (en una escala de 1 a 5) a las 15:34 hora local debido a su rápida evolución.

Feroz incendio en Hong Kong EFE La Policía local indicó que, además de las víctimas fatales, hay personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados por el siniestro. Mientras continuaban las tareas de rescate, se confirmó que un bombero, que resultó herido en el lugar, fue posteriormente uno de los fallecidos, junto con varios residentes. El director de los Servicios de Bomberos, Andy Yeung Yan-kin, se dirigía al Hospital Príncipe de Gales para seguir el caso del bombero herido.

Imágenes difundidas mostraban una densa columna de humo y el derrumbe de partes del andamiaje. El fuego ha atraído a numerosas personas al área, y algunos residentes cubrían sus caras para evitar inhalar el espeso humo. Como medida de precaución, la Escuela Pública Bautista de Tai Po, un centro primario cercano, aconsejó a los padres evitar la zona, y varias carreteras cercanas fueron cerradas al tránsito.

El complejo Wang Fuk Court, que cuenta con 1.984 viviendas que albergan a unos 4.000 residentes, se halla inmerso en un proceso de renovación por un valor de $42 millones de dólares.