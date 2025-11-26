26 de noviembre de 2025 - 16:14

Incendio fatal en un complejo de edificios en Hong Kong deja al menos 36 muertos y 270 desaparecidos

Las llamas se propagaron con rapidez por el andamiaje de bambú del complejo Wang Fuk Court en Tai Po, obligando a las autoridades a elevar la alerta a nivel 4.

EFE
Por Redacción Mundo

Al menos 13 personas murieron en un incendio de gran magnitud que tuvo lugar en el complejo de edificios Wang Fuk Court, ubicado en la urbanización de Tai Po, al norte de Hong Kong. Un informe anterior mencionaba 36 víctimas fatales y 270 desaparecidos.

El fuego se desató el miércoles y las llamas se propagaron rápidamente por el andamiaje de bambú instalado en un bloque del complejo. El incendio, que comenzó en el andamiaje exterior de varios pisos, fue clasificado inicialmente como alarma de nivel 1, pero escaló rápidamente a nivel 4 (en una escala de 1 a 5) a las 15:34 hora local debido a su rápida evolución.

La Policía local indicó que, además de las víctimas fatales, hay personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados por el siniestro. Mientras continuaban las tareas de rescate, se confirmó que un bombero, que resultó herido en el lugar, fue posteriormente uno de los fallecidos, junto con varios residentes. El director de los Servicios de Bomberos, Andy Yeung Yan-kin, se dirigía al Hospital Príncipe de Gales para seguir el caso del bombero herido.

Embed - Impactante incendio en unas torres en Hong Kong: al menos 36 muertos y más de 270 desaparecidos

Imágenes difundidas mostraban una densa columna de humo y el derrumbe de partes del andamiaje. El fuego ha atraído a numerosas personas al área, y algunos residentes cubrían sus caras para evitar inhalar el espeso humo. Como medida de precaución, la Escuela Pública Bautista de Tai Po, un centro primario cercano, aconsejó a los padres evitar la zona, y varias carreteras cercanas fueron cerradas al tránsito.

El complejo Wang Fuk Court, que cuenta con 1.984 viviendas que albergan a unos 4.000 residentes, se halla inmerso en un proceso de renovación por un valor de $42 millones de dólares.

Este suceso subraya preocupaciones recurrentes sobre la seguridad en los andamios de bambú, que son comunes en Hong Kong por su bajo costo y ligereza. Estos materiales son frecuentemente vinculados a incidentes durante actividades de renovación, materiales inflamables o fuentes de ignición externa. Este incendio se enmarca en una serie de incidentes relacionados con andamios en Hong Kong, que han expuesto vulnerabilidades en las estructuras de construcción.

De hecho, el pasado octubre, un fuego similar en el andamiaje exterior de la Torre Chinachem obligó a evacuar a decenas de personas y dejó a cuatro hospitalizadas. Las autoridades habían mantenido desde el lunes anterior una Alerta Roja de peligro de incendio en Hong Kong, advirtiendo de un riesgo extremadamente alto de fuegos urbanos o forestales, basado en la velocidad del viento, la humedad y la sequedad de la vegetación.

