Incendio en Las Heras: tres viviendas afectadas, autos destruidos y personas intoxicadas

Un terrible incendio se produjo anoche en el departamento de Las Heras, dejando un saldo de tres viviendas afectadas, dos vehículos destruidos y cinco personas hospitalizadas por inhalación de humo.
El hecho se reportó a través del 911 con alerta de fuego activo y posible presencia de personas atrapadas en el interior.
El hecho ocurrió a las 21:56 del viernes en una casa de la calle Mansilla N° 2.162, en jurisdicción de la Comisaría 36°. A través de un llamado al 911, vecinos alertaron sobre un fuego activo en una de las viviendas ubicada en el interior de un pasillo y posible presencia de personas atrapadas en el interior.
Al llegar al lugar, el personal de emergencia confirmó que dos los ocupantes, Carmelo C. (79) y Celia A. (83), habían logrado salir de la vivienda por medios propios. Sin embargo, cinco personas resultaron afectadas por inhalación de humo: Iván B. (19), Octavia C. (17) y Ángel V. (21) fueron asistidos en el Hospital Carrillo y, posteriormente, dados de alta.
Sin poder controlar las llamas, el fuego se propagó a dos viviendas vecinas, por lo que se solicitó apoyo hídrico. A las 23:00 horas, el siniestro fue sofocado de manera definitiva. En el lugar trabajaron dotaciones del Cuartel Central de Bomberos, Bomberos Voluntarios de Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz y Ciudad, además de personal policial y Defensa Civil, con apoyo hídrico del municipio.
En el contexto de la emergencia, se produjo una colisión entre un móvil de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y un vehículo particular en la intersección de calles San Miguel y Roca.
El incidente ocurrió cuando la unidad de la GUM se desplazaba en busca de apoyo hídrico. El conductor del móvil municipal pasó el semáforo en rojo y colisionó con el vehículo particular conducido por una mujer. Ambos conductores resultaron sin lesiones, salvo la conductora del rodado menor que refirió dolor en la espalda.
Las actuaciones del caso quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras.