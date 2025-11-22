Incendio en Las Heras: tres viviendas afectadas, autos destruidos y personas intoxicadas

El hecho se reportó a través del 911 con alerta de fuego activo y posible presencia de personas atrapadas en el interior.

Un terrible incendio se produjo anoche en el departamento de Las Heras, dejando un saldo de tres viviendas afectadas, dos vehículos destruidos y cinco personas hospitalizadas por inhalación de humo.

El hecho ocurrió a las 21:56 del viernes en una casa de la calle Mansilla N° 2.162, en jurisdicción de la Comisaría 36°. A través de un llamado al 911, vecinos alertaron sobre un fuego activo en una de las viviendas ubicada en el interior de un pasillo y posible presencia de personas atrapadas en el interior.

Al llegar al lugar, el personal de emergencia confirmó que dos los ocupantes, Carmelo C. (79) y Celia A. (83), habían logrado salir de la vivienda por medios propios. Sin embargo, cinco personas resultaron afectadas por inhalación de humo: Iván B. (19), Octavia C. (17) y Ángel V. (21) fueron asistidos en el Hospital Carrillo y, posteriormente, dados de alta.

Sin poder controlar las llamas, el fuego se propagó a dos viviendas vecinas, por lo que se solicitó apoyo hídrico. A las 23:00 horas, el siniestro fue sofocado de manera definitiva. En el lugar trabajaron dotaciones del Cuartel Central de Bomberos, Bomberos Voluntarios de Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz y Ciudad, además de personal policial y Defensa Civil, con apoyo hídrico del municipio.

En el contexto de la emergencia, se produjo una colisión entre un móvil de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y un vehículo particular en la intersección de calles San Miguel y Roca.