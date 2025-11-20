20 de noviembre de 2025 - 08:38

Se incendiaron un camión y las 83 motos que transportaba por la ruta 7: pérdidas totales

El siniestro sucedió en La Paz. No hubo que lamentar heridos. Hubo corte de tránsito y demoras.

Un camión y las 83 motocicletas que transportaba terminaron incendiadas este jueves sobre la ruta nacional 7, en La Paz. Si bien no hubo heridos, se registraron demoras en el tránsito rumbo al oeste.

Fuentes policiales informaron que el siniestro ocurrió a las 6.15 a la altura del kilómetro 912, sobre la ruta 7, cuando un camión tractor con semirremolque empezó a arder. Llevaba a bordo 83 motos marca Corven, que terminaron prácticamente incineradas.

Pese a la magnitud de las llamas y los daños totales, no hubo que lamentar heridos. El camionero se encuentra en buen estado de salud.

En el lugar trabajó personal de Bomberos de La Paz, además de coordinarse el tránsito y los desvíos por el corte de la ruta.

La Oficina Fiscal de La Paz investiga las circunstancias que originaron el incendio.

