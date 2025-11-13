Un incendio devastador arrasó un templo histórico de 1.500 años en China

Un incendio devastador arrasó parte del templo Yongqing , un sitio budista con casi 1.500 años de historia ubicado en la provincia de Jiangsu, al este de China . El fuego, reportado durante la madrugada del lunes, consumió por completo el pabellón Wenchang, una de las estructuras más emblemáticas de este complejo religioso.

Otro infernal incendio en Caballito: un hombre muerto y varios heridos en un hotel familiar

Imputaron a los dos hermanos por intento de homicidio durante un incendio en Ciudad

Videos difundidos en redes sociales mostraron enormes columnas de fuego elevándose sobre el templo mientras equipos de bomberos intentaban contener las llamas. Las autoridades locales informaron que, a pesar de que el fuego se extendió rápidamente por la construcción de madera, no se registraron víctimas. Sin embargo, las pérdidas patrimoniales han sido catalogadas como considerables.

El templo Yongqing fue fundado alrededor del año 536 d.C. durante la dinastía Liang. Es considerado uno de los santuarios budistas más antiguos y representativos del este de China. A lo largo de los siglos, este recinto había sobrevivido a terremotos, guerras y restauraciones, consolidándose como un símbolo de la tradición arquitectónica y espiritual del país.

Además de su inmenso valor religioso, el templo era un emblema cultural visitado anualmente por miles de turistas y peregrinos. Lamentablemente, el fuego terminó consumiéndolo. Su pabellón Wenchang, ahora destruido, albergaba figuras antiguas, documentos históricos y relieves.

| Un incendio destruyó el histórico pabellón Wenchang del templo Yongqing, en Zhangjiagang, Jiangsu, China. Otras partes del antiguo templo, fundado en el año 536 d. C., resultaron ilesas. pic.twitter.com/80BVV91uHl

La noticia del incendio provocó conmoción en China y en el mundo, donde los usuarios de redes sociales expresaron tristeza y frustración ante la pérdida de un sitio tan antiguo. Un comentario reflejó el sentimiento generalizado: “Verlo arder es como ver desaparecer parte de nuestra historia”.

Aunque las causas del incendio en el templo aún se encuentran bajo investigación, los primeros reportes apuntan a un posible fallo eléctrico. Las autoridades chinas aseguraron que se conformará un equipo especializado para evaluar los daños estructurales y planificar la restauración del recinto.

Las autoridades provinciales de Jiangsu han declarado que se llevará a cabo una restauración completa del templo. No obstante, advierten que la pérdida de piezas originales es irreparable.

A raíz de este evento, organismos culturales locales han solicitado reforzar los protocolos de protección del patrimonio histórico. Esto se debe a que varios templos antiguos en China, construidos principalmente en madera y utilizando materiales tradicionales, enfrentan un alto riesgo de incendios dada su antigüedad.