Árboles caídos, heridos, incendios y cortes de luz: el fuerte viento provocó 280 incidentes en Mendoza

La situación más compleja de la provincia se vivió en Tupungato, donde el viento provocó 15 árboles caídos y 50 ramas desprendidas, lo que elevó el total a 65 reportes. Tunuyán informó 57 árboles caídos y cuatro incendios de campo, alcanzando 61 intervenciones.
En el sur provincial, Malargüe también sintió con fuerza el fenómeno: 20 árboles caídos y 25 ramas desprendidas totalizaron 45 incidentes.
A pesar de que no fue Zonda pero sí viento del sur, Luján de Cuyo sufrió un impacto significativo: 25 árboles caídos, ocho cables cortados y diez ramas de gran porte desprendidas, lo que totaliza 43 intervenciones.
También en el Gran Mendoza, Ciudad registró dos árboles caídos, mientras que en Las Heras también se contabilizaron otros dos. Guaymallén fue uno de los departamentos más afectados, con seis árboles caídos y una voladura de techo.
En Lavalle, se reportaron un árbol y un cable caído, mientras que en Rivadavia sólo se registró un incendio vinculado al viento.
En la Zona Este, San Martín acumuló cinco árboles caídos y veinticinco ramas en el suelo, sumando treinta situaciones atendidas. En Junín, hubo cinco árboles caídos, y en La Paz, un árbol cayó sobre una moto, generando un único incidente confirmado.
Además, en San Carlos, se registraron dos árboles caídos.
En General Alvear, se contabilizaron seis árboles caídos y una rama de gran porte en el suelo.
Así, con el balance final, la provincia cerró las últimas horas con 280 incidentes relacionados al viento.