Tras el potente viento: revelan cómo estará el tiempo este fin de semana XL en Mendoza

Tras las fuertes ráfagas de viento sur, este viernes se espera una baja en la temperatura y un día más tolerable en Mendoza.
Con cielo despejado, el amanecer del viernes fue más fresco que en días anteriores. Los detalles del pronóstico del tiempo.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Tiempo bueno con descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado e inestable sector norte cordillerano". Tras una mínima de 14°C, la máxima rondará "apenas" los 28°C.
En cuanto al sábado, el reporte anticipa: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Inestable en cordillera". La mínima será de 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 33°C.
Para el domingo se espera tiempo "caluroso con poca nubosidad, vientos moderados del noreste e inestable en cordillera". La mínima será de 16°C, previo a una máxima de 35°C.
Ya para el lunes, considerado como feriado nacional, podrían regresar las precipitaciones. "Caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera". La máxima llegará a 36°C.