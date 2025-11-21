Tras el potente viento: revelan cómo estará el tiempo este fin de semana XL en Mendoza

Con cielo despejado, el amanecer del viernes fue más fresco que en días anteriores. Los detalles del pronóstico del tiempo.

Pronóstico para el fin de semana XL: así estará el tiempo en Mendoza - Foto: Archivo / Los Andes

Tras las fuertes ráfagas de viento sur, este viernes se espera una baja en la temperatura y un día más tolerable en Mendoza.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Tiempo bueno con descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado e inestable sector norte cordillerano". Tras una mínima de 14°C, la máxima rondará "apenas" los 28°C.

En cuanto al sábado, el reporte anticipa: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Inestable en cordillera". La mínima será de 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 33°C.

Para el domingo se espera tiempo "caluroso con poca nubosidad, vientos moderados del noreste e inestable en cordillera". La mínima será de 16°C, previo a una máxima de 35°C.