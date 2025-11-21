21 de noviembre de 2025 - 07:35

Tras el potente viento: revelan cómo estará el tiempo este fin de semana XL en Mendoza

Con cielo despejado, el amanecer del viernes fue más fresco que en días anteriores. Los detalles del pronóstico del tiempo.

Pronóstico para el fin de semana XL: así estará el tiempo en Mendoza - Foto: Archivo / Los Andes

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Tiempo bueno con descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado e inestable sector norte cordillerano". Tras una mínima de 14°C, la máxima rondará "apenas" los 28°C.

En cuanto al sábado, el reporte anticipa: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Inestable en cordillera". La mínima será de 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 33°C.

Para el domingo se espera tiempo "caluroso con poca nubosidad, vientos moderados del noreste e inestable en cordillera". La mínima será de 16°C, previo a una máxima de 35°C.

Ya para el lunes, considerado como feriado nacional, podrían regresar las precipitaciones. "Caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera". La máxima llegará a 36°C.

