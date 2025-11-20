Fuertes ráfagas de viento azotaron en distintos puntos de Mendoza: fotos y videos

El fenómeno se percibió durante la tarde y obligó a la suspensión de clases en algunos departamentos. Qué dice el pronóstico del tiempo.

Tal como estaba previsto en el pronóstico del tiempo, este jueves se sintieron fuertes ráfagas de viento en distintas zonas de la provincia de Mendoza, lo que provocó la suspensión de clases en seis departamentos en el turno tarde y vespertino.

Tanto Tunuyán, Tupungato y San Carlos, fueron afectados por fuertes ráfagas con polvo en suspensión. Además de esto, las fuertes ráfagas de viento provocaron la caída de árboles y ramas en distintas zonas de la provincia.

Embed Embed Árbol caído Árbol caído en Valle de Uco A su vez, la situación se replicó en departamentos del este provincial como San Martín y Junín, donde el viento con tierra se hizo presente, como así también en San Rafael, General Alvear y Malargüe.

Embed Ante esta situación, equipos de Defensa Civil y bomberos voluntarios activaron protocolos para resguardar la seguridad de los vecinos.

En el Gran Mendoza el viento se hizo presente después de las 18, generando un cielo con tierra en distintos lugares. Un video registrado en el Hipódromo de Mendoza da cuenta de esta situación que afectó durante la jornada a los mendocinos.

Embed Qué dice el pronóstico del tiempo Para las próximas horas, la Oficina de Vigilancia Meteorológica pronosticó "polvo en suspensión con vientos fuertes y reducción de la visibilidad", que durará entre las 21 a 22 horas, con disminución luego de esa hora. Luego, para el viernes se espera "tiempo bueno con descenso de la temperatura", con una máxima de 29°C y una mínima de 14°C.