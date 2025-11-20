Cae la máxima en Mendoza y piden "precaución" en Alta Montaña: el tiempo para este viernes no laborable

Tras un fuerte viento que aún azota la provincia de Mendoza, este viernes no laborable se espera la caída de la temperatura con nubosidad variable. El pronóstico del tiempo adelanta máximas por debajo de los 30°C. Sin embargo, esto no durará mucho. Tanto el sábado como domingo regresará el calor sofocante.
Las predicciones del tiempo también aseguran “inestabilidad” en Alta Montaña, por lo que las autoridades provinciales ya comienzan a pedir “precaución” a la hora emprender viaje durante el fin de semana XL. No obstante, hasta el momento, el “furor” para cruzar a Chile está siendo muy bajo en comparación a otros feriados.
Temperatura para este viernes
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad variable” este viernes 21 de noviembre con descenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 29°C, mientras que la mínima será de 14°C. En la Cordillera de Los Andes se espera un cielo parcialmente nublado.
Sábado y Domingo: sube nuevamente la máxima
El sábado 22 de noviembre se anticipa “poca nubosidad con ascenso de la temperatura”. Indican una máxima de 33°C y una mínima de 16°C, con vientos moderados del noreste. En cuanto al tiempo en Alta Montaña, se anticipa inestabilidad, por lo que recomiendan precaución antes de viajar. El domingo 23, por su parte, estára “caluroso” con una máxima de 35°C. En la Cordillera seguirá de la misma forma.