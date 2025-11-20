20 de noviembre de 2025 - 20:38

Cae la máxima en Mendoza y piden "precaución" en Alta Montaña: el tiempo para este viernes no laborable

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 14°C para mañana en Mendoza. El sábado y el domingo volverá el calor sofocante.

Fresco y nublado: así estará el tiempo mañana

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras un fuerte viento que aún azota la provincia de Mendoza, este viernes no laborable se espera la caída de la temperatura con nubosidad variable. El pronóstico del tiempo adelanta máximas por debajo de los 30°C. Sin embargo, esto no durará mucho. Tanto el sábado como domingo regresará el calor sofocante.

Temperatura para este viernes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad variable” este viernes 21 de noviembre con descenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 29°C, mientras que la mínima será de 14°C. En la Cordillera de Los Andes se espera un cielo parcialmente nublado.

Sábado y Domingo: sube nuevamente la máxima

El sábado 22 de noviembre se anticipa “poca nubosidad con ascenso de la temperatura”. Indican una máxima de 33°C y una mínima de 16°C, con vientos moderados del noreste. En cuanto al tiempo en Alta Montaña, se anticipa inestabilidad, por lo que recomiendan precaución antes de viajar. El domingo 23, por su parte, estára “caluroso” con una máxima de 35°C. En la Cordillera seguirá de la misma forma.

