Semana Global del Emprendimiento: historias, finanzas y redes para escalar los sueños mendocinos

La Semana Global del Emprendimiento tuvo su segunda jornada en la Nave Cultural con charlas, paneles y dinámicas que pusieron en foco los desafíos de emprender en Mendoza . Historias de vida, datos económicos y espacios de networking se combinaron para fortalecer un ecosistema que crece a fuerza de ideas y alianzas.

El encuentro comenzó con dinámicas participativas a cargo de Ignacio Esteller y Sebastián “Foca” Luna, pensadas para romper el hielo, promover el diálogo entre colegas y generar nuevos vínculos entre emprendedores y proveedores. Con la conducción de Vicky Dion, la apertura formal estuvo a cargo de Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas.

Nallim presentó los resultados preliminares de la Encuesta de Caracterización de Emprendedores de Mendoza, una herramienta clave para conocer realidades, desafíos y oportunidades del sector. Subrayó que la búsqueda de autonomía es una de las principales motivaciones para emprender en la provincia y destacó las distintas líneas de financiamiento disponibles desde organismos públicos y privados.

La segunda jornada contó con la presencia del subsecretario de Industria, Comercio y Logística, Alberto Marengo; la directora de Emprendedores y Cooperativas, Andrea Nallim; y el delegado del Ministerio de Producción en Zona Sur, Andrés Vavrik. Todos coincidieron en la importancia de contar con información actualizada para diseñar políticas públicas que acompañen de forma efectiva el desarrollo emprendedor de Mendoza .

Claudia Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas, presentó los primeros datos de la encuesta que radiografía al ecosistema emprendedor mendocino.

Uno de los momentos más emotivos fue la charla “De la pasión a la profesión. Claves para convertir tu sueño en realidad” , a cargo de Tomás “Tommy” Muñoz , productor musical, DJ y fundador de #Beplaying y Latam35. Con un tono cercano y dinámico, repasó sus primeros pasos como DJ en fiestas familiares, su llegada a programas como Pura Química y Net, y el inolvidable llamado de Antonella Roccuzzo para musicalizar la “Fiesta de los campeones” .

Daniel Caballero/ Los Andes

Entre anécdotas y aprendizajes, "Tommy" habló de oportunidades, tropiezos y momentos clave de su crecimiento como emprendedor creativo. Su mensaje final, centrado en la idea de que "se puede" a pesar de las dificultades, se llevó una ovación del público y dejó resonando la importancia de sostener la pasión en el tiempo.

Escalar en equipo: aprendizajes del panel de experiencias

Tras el break, y nuevamente con intervenciones dinámicas de Esteller y Foca Luna para activar al público, se desarrolló el Panel “Experiencia de Escalabilidad Emprendedora”. El espacio fue moderado por Franco Totero, de la Federación Económica de Mendoza, y tuvo como protagonistas a Adrián Herranz (socio fundador de Café 555), Paula Pía Ariet (Gestión Capital Humano), Estela Guerrini (Pistacho y Azafrán) y Rodrigo Ibaceta (Ibaceta Hogar).

Daniel Caballero/ Los Andes

Consultados por los desafíos de emprender, los panelistas coincidieron en el valor del equipo y la complementariedad. Herranz hizo hincapié en “complementarse y confiar”, mientras Guerrini remarcó la importancia de gestionar equipos incluso a distancia y entender que “cada emprendimiento tiene identidad propia”. Totero, por su parte, sintetizó una clave recurrente: aprender a delegar lo operativo para concentrarse en las decisiones estratégicas.

Al hablar de perfil emprendedor, Paula Pía Ariet compartió cómo su persistencia le permitió crecer profesionalmente, aún con desafíos personales como el déficit de atención, y destacó el rol de las redes sociales -en especial LinkedIn- para construir contactos. Su mensaje apuntó a no quedar definidos por las dificultades, sino a superar las adversidades.

Rodrigo Ibaceta, en tanto, describió la transformación que impulsan desde Ibaceta Hogar al “cambiar la forma de los almacenes” y ser parte de la modernización del comercio mendocino. En la ronda sobre sueños a futuro, Herranz planteó el objetivo de “construir la vida que queremos vivir, más allá de lo económico”, con bases sólidas y proyección a nuevos mercados. Guerrini reflexionó sobre cómo, con el tiempo, sus sueños se han redireccionado más hacia la propia vida que hacia el emprendimiento, reafirmando la identidad y el ciclo de cada proyecto.

Ariet compartió su deseo de seguir desarrollando la economía a partir del capital humano y la capacitación; mientras que Ibaceta propuso una mirada desafiante: más que quedarse en el plano del sueño, invitó a enfocarse en los desafíos constantes y en disfrutar lo que se hace.

Cómo convivir con el miedo y seguir adelante

Luego del diálogo entre los participantes del panel, se habilitó el espacio de preguntas del público. Una de las consultas más recurrentes fue cómo superar el miedo a emprender. Ariet sostuvo que el primer paso es reconocer los propios miedos; Guerrini definió el acto de emprender como “vivir con miedo”, pero también como una oportunidad de autogestión y desafío permanente.

Herranz describió el miedo como una brújula que indica dónde están los próximos aprendizajes y dónde se puede sacar la mejor versión de uno mismo. Ibaceta, fiel a su estilo directo, alentó a no permitirse quedar paralizado: la invitación fue a avanzar, incluso en medio de la incertidumbre.

Finanzas inteligentes para crecer: claves del contexto económico

La tarde continuó con la charla “Finanzas inteligentes para crecer”, a cargo de Tomás Bulat, director y partner de Invecq Consulting S.A. Con un lenguaje claro y apoyado en datos, ofreció un panorama de la economía argentina, alternando información técnica con toques de humor que hicieron la presentación más ligera para los asistentes.

Daniel Caballero/ Los Andes

Entre sus principales ideas, Bulat repasó el ajuste del gasto y la menor emisión para financiar deudas, el impacto del recorte en obra pública y subsidios, y el desafío de acumular reservas en un contexto de brecha cambiaria. También abordó el proceso de desinflación, la importancia de la evolución del riesgo país y la relación entre tipo de cambio e inflación.

Para los emprendedores, resultó clave su análisis sobre la actividad económica: una “economía planchada” con sectores ganadores -como agro, energía y minería- que crecen, frente a rubros como construcción, industria, gastronomía, hotelería, comercio y consumo masivo, que se ven más golpeados. Sus recomendaciones apuntaron a leer con atención el contexto y tomar decisiones financieras inteligentes para sostener y escalar los proyectos.

Reconocimientos a quienes hacen posible el ecosistema

El cierre de la jornada estuvo dedicado a los reconocimientos del Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas, a distintos protagonistas del ecosistema mendocino. Fueron distinguidos mentores del programa Mendoza Emprende Mentorea, emprendimientos ganadores del concurso emprendedor Valle de Uco 2025, equipos de gestión y producción de los eventos provinciales en el oasis Sur y Valle de Uco, finalistas del Premio Emprendedor Argentino y ganadores del premio de Economía circular.

También se destacó el trabajo de representantes de cooperativas, participantes del programa Mendoza Emprende Acelera, el equipo de formación de formadores, miembros del Consejo Consultivo Emprendedor y referentes como Milagros Romero. En línea con el compromiso ambiental, se informó que los diplomas serían enviados por correo electrónico, a través de Gen B, para reducir la huella de carbono. Un gesto simbólico que acompaña la idea de innovar no solo en negocios, sino también en las formas de reconocer y celebrar el talento local.

Daniel Caballero/ Los Andes

Daniel Caballero/ Los Andes

Daniel Caballero/ Los Andes