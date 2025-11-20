Se desmayó en un comercio de Mendoza, su caída fue viralizada en TikTok y ahora demanda al local

Un empleado del comercio tomó las grabaciones de las cámaras de seguridad y las publicó en las redes, donde tuvo miles de visualizaciones. La víctima, que perdió el control de su cuerpo cuando intentaba pagar, inició acciones legales

El desmayo de una persona ocurrido dentro de un local comercial de Mendoza terminó en un conflicto legal inesperado. Todo sucedió cuando un hombre perdió el control de su cuerpo mientras hacía fila. Uno de los empleados del lugar tomó la grabación del momento y lo publicó en TikTok sin su autorización.

Finalmente, lejos de quedar como un asunto íntimo vinculado a la salud, se convirtió en un video viral que superó los 150 mil visualizaciones. Sin embargo, el quid de la cuestión fue la intención con la que el trabajador realizó la publicación: le colocó un audio súper humillante y lo subió en una cuenta de “virales”.

Según explicó el abogado del afectado, quien decidió tomar cartas sobre el asunto, ese empleado que administra una cuenta de videos “graciosos” en TikTok tomó las imágenes de las cámaras del local y las publicó acompañadas por un audio completamente “burlesco”.

Para la defensa, esto constituye una vulneración del derecho a la intimidad y a la propia imagen, dado que el cliente nunca autorizó la difusión.

Los representantes legales del hombre iniciaron el proceso correspondiente e intimaron al local antes de avanzar con una demanda por “daños y perjuicios”. Esta instancia previa, que es obligatoria, suele funcionar como una vía rápida para resolver el conflicto y alcanzar un acuerdo entre ambas partes.

Por ahora, el caso continúa en esa etapa de negociación, a la espera de que el local comercial responda formalmente al reclamo. “En qué contexto alguien se burla de un desmayo”, escribió una usuaria, siendo ampliamente apoyada. No obstante, otros internautas se preguntaron si “estando en público también hay derecho a intimidad”, a lo que varios se sumaron. Esto permitió el inicio de un debate, en donde se expusieron miradas diversas.