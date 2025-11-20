La historia del Quico mendocino que alegró a miles de niños, llegó al hijo de El Chavo y hoy él necesita ayuda

Hay muchas personas que se encargan de ayudar a los que más sufren, pero no tienen el reconocimiento que se merecen . Gustavo González , un mendocino de 56 años, dedicó su tiempo y corazón para llevar alegría a los niños. Vestido de Quico , el icónico personaje de El Chavo del 8 , recorrió todos los hospitales del país. Hoy, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida y necesita de la solidaridad y empatía de todos .

Gustavo está jubilado y trabajó toda su vida como chofer urbano, de media y larga distancia. Fanático desde niño de El Chavo del 8, comenzó a imitar a su personaje favorito, Quico, y descubrió que podía unir sus dos pasiones: la solidaridad y su admiración por el show de Roberto Gómez Bolaños.

Gustavo contó a Los Andes su historia digna los guiones de Chespirito. En 2016, su pasión lo hizo viajar hasta Tucumán , en esa provincia otro fanático de Bolaños hizo una réplica exacta de la famosa vecindad del Señor Barriga. Allí conoció a Luis Di Stefano , un salteño que imitaba al Chavo y que tenía un sueño enorme: recorrer los hospitales de Argentina para llevar sonrisas a los niños que la pasan mal .

A Gustavo le fascinó la idea y no dudó un segundo. Invitó a Luis a su casa en Mendoza y juntos comenzaron a visitar los hospitales de la provincia, San Luis, San Juan y más tarde Buenos Aires, donde se presentaron ante los niños del Hospital Garrahan . La campaña llegó tan lejos que Roberto Gómez Fernández , hijo de Chespirito, viajó a conocerlos en persona.

La historia del Quico mendocino que alegró a miles de niños y hoy necesita donantes de sangre

Con el tiempo sumaron a Alejandra Tramontina , una actriz mendocina que interpretó a la Chilindrina. “Le dije que no había plata, que lo hacíamos por amor y por los chicos. Y se copó ”, recordó Gustavo.

Realizar las campañas nunca fue fácil. Los intérpretes se pagaban sus propios costos de viaje y a veces recibían ayuda de fundaciones.

Una campaña que se volvió viral

Entre sus tantas acciones solidarias, una de las más recordadas fue la campaña del Hospital Notti para concientizar sobre la donación de sangre. En formato de sketch, el Chavo, Quico y la Chilindrina mostraron cómo es el proceso de donación. El video se volvió viral y llegó a millones de personas. Incluso Marcelo Tinelli lo compartió en sus redes.

"Tratamos de llamar la atención para que la gente se interiorice de lo que está pasando, llevando una sonrisa a los niños. Con poco podés hacer reír a muchas personas", señaló.

Donar sangre es un proceso muy sencillo. Dura entre 10 y 15 minutos y puede salvar hasta 4 vidas. Los requisitos para donar son:

Tener entre 16 y 65 años.

Pesar más de 50 kg.

Estar en buen estado de salud.

Presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Es importante haber desayunado preferentemente con alimentos livianos.

Gustavo lucha contra el cáncer y necesita donadores de sangre

Hoy, Gustavo González atraviesa un delicado cuadro de salud. Tiene cáncer de riñón y será operado el 2 de diciembre. Además, enfrenta un tumor en el pulmón por el cual está siendo evaluado y otro hipofisario por el que está siendo tratado a través de medicación.

Dónde donar

Hemo Center – San Luis 412, Ciudad (Mendoza).

De lunes a viernes, de 8 a 10.

Donar a nombre de: Gustavo Javier González – DNI 20.595.517. La historia del Quico mendocino que alegró a miles de niños y hoy necesita donantes de sangre Gustavo González, el Quico solidario necesita donadores de sangre.

Su amigo Luis volvió a ponerse el traje del Chavo y grabó un video pidiendo ayuda para su compañero de tantas misiones solidarias.

La historia del Quico mendocino que alegró a miles de niños y hoy necesita donantes de sangre El Chavo (Luis) realizó un video para buscar donantes de sangre para su amigo Quico (Gustavo).

Insólito: le ofrecieron donar sangre a cambio de dinero

Al poco tiempo de haber comenzado la campaña para conseguir donadores de sangre, Gustavo contó un hecho indignante. A una conocida de él, le dijeron que podían conseguirle sangre, pero a cambio de dinero.

"Prefiero morir, es como comprarle a los ladrones. A mi señora también le ofrecieron, le dijeron que había alguien en una mala situación económica y que necesitaba dinero a cambio de la sangre", detalló.

"Les dije que yo me voy a encargar de mi salud. Me da tristeza, una persona no puede donar 2 litros de sangre. El tipo de sangre que tengo yo es difícil de conseguir", sumó y concluyó: "Es como si querés comprar un órgano, esas cosas no puede suceder. Lamentablemente, hay gente que se siente en las cuerdas y termina pagando, pero no debería ser así".

Finalmente, Gustavo quiso resaltar el caso de María Casuccio, una mujer que no conoce, pero está internada en el Hospital Español y necesita 6 donadores de sangre.

“La solidaridad es la base para construir un futuro juntos y la herramienta más poderosa del universo es el amor", cerró esta entrevista.