"Mejor gobernador de la historia" y "Mendoza es Disney": el club de fans de Cornejo en pleno Buenos Aires

El gobernador Alfredo Cornejo viajó a la Ciudad de Buenos Aires para participar del cierre de l a sexta edición del programa federal de formación Gestión para el Desarrollo , una iniciativa impulsada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y los gobiernos provinciales para capacitar a jóvenes de todo el país.

Este encuentro tuvo lugar en Goldcenter Eventos y reunió a mandatarios provinciales, a referentes académicos y a más de un centenar de jóvenes becarios de entre 21 y 35 años.

Lo curioso fue el recibimiento que tuvo Cornejo en ese lugar: como si se tratara de un club de fans , un grupo de once jóvenes lo recibió con carteles que decían "mejor gobernador de la historia" y " Mendoza es Disney" , entre otros. Lo acompañó en esa foto, la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui.

El gobernador compartió el panel junto a los gobernadores R ogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Poggi (San Luis) y Axel Kicillof (Buenos Aires) , quienes reflexionaron sobre los desafíos del desarrollo argentino, el rol de la dirigencia y la importancia de la formación para la gestión pública en un contexto de profundas transformaciones globales.

El Gobernador inició su intervención reconociendo públicamente el trabajo del CFI y el valor del programa para la formación de nuevas generaciones . “Quiero hacer un reconocimiento público al CFI y a sus autoridades. Creo que es un excelente programa. Es una experiencia inolvidable y un aporte concreto a la idea de que Argentina debe desarrollarse ”, afirmó.

Cornejo dijo que las nuevas generaciones llegan mejor formadas, con mayor acceso al conocimiento y con menos prejuicios que en décadas anteriores. Destacó que este tipo de programas del CFI permiten ampliar esa preparación, conectando a jóvenes de distintas provincias con experiencias productivas, académicas y culturales diversas.

En otro tramo de su presentación, explicó que el desarrollo exige “profesionalizar la política” no en el sentido de convertirla en un modo de vida, sino de asumirla como un servicio público con rigurosidad técnica y ética. “Necesitamos dirigentes que tengan claras las ideas, no chambones que solo buscan poder sin programa ni propuestas”, afirmó.

El mandatario también llamó a valorar el talento nacional tanto en el ámbito público como en el privado. Remarcó que Argentina cuenta con recursos humanos altamente capacitados y sectores económicos con gran potencial, pero que requieren un clima institucional favorable para desplegarse plenamente.

Cornejo dedicó un pasaje especial a los jóvenes del programa. “Ustedes son ciudadanos especiales, con vocación por temas colectivos y por el bienestar general. Yo creo que aquí hay futuros gobernadores y, por qué no, futuros presidentes”, expresó, despertando un aplauso entre los asistentes.

Asimismo, insistió en que el desarrollo dependerá de la capacidad de las nuevas generaciones para construir consensos sociales amplios y políticas de Estado duraderas. En su análisis, Argentina necesita superar ciclos de frustración y apostar a etapas sostenidas de crecimiento inclusivo.

En el tramo final, reflexionó sobre la necesidad de que quienes se incorporen a la gestión pública —provenientes o no del ámbito político— se formen y profesionalicen. “La juventud tiene su papel, pero no alcanza con discursos motivacionales. Se necesita profesionalismo en serio y objetivos claros”, planteó.

Para cerrar, Cornejo expresó su optimismo sobre el futuro del país. Señaló que cada crisis dejó aprendizajes y que Argentina tiene talento, energía y capacidad para reconstruir consensos de desarrollo si se consolidan marcos institucionales estables. “Creo que las nuevas generaciones pueden concretar esos objetivos comunes y que el talento argentino, cuando encuentra condiciones adecuadas, siempre florece”, afirmó.