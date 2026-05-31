Política en Off: el silencio de Cornejo, la diputada a la que comparan con Palermo y...¿Stevanato presidente del PJ?

El peronismo mendocino tiene que elegir nuevas autoridades a fin de año. La sucesión de Emir Félix será un tema difícil, ya que los del bando de los intendentes y los de La Cámpora están muy peleados entre sí, e incluso se rompieron los bloques peronistas de la Legislatura .

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Sin embargo, más de uno mira ese sillón con interés, ya que el justicialismo local recuperó su piso electoral el año pasado con el 25% de los votos.

¿Querrá seguir Félix? Algunos allegados no descartan la posibilidad de que el diputado nacional busque otro mandato. Desde La Cámpora, en cambio, claramente no quieren que Emir continúe, porque el sanrafaelino es su mayor enemigo interno.

De hecho, desde las usinas kirchneristas ha comenzado una suerte de operativo desgaste: "Tiene que venir alguien con un espíritu menos autoritario" , dicen. Y le abren el camino a algún intendente del partido. Aunque tienen a uno en la mira.

De a poco se va calentando este debate en el peronismo. Tanto que el viernes el diputado camporista Lucas Ilardo propuso en forma directa, en la Mesa Política de Aconcagua Radio, al intendente de Maipú Matías Stevanato para la conducción del PJ, no tanto por afinidad ideológica, sino por su capacidad para juntar lo que está roto.

Recalcó en este sentido que el peronismo se impuso en las elecciones de febrero pasado en Maipú gracias a la unificación de su tropa con el kirchnerismo que impulsó el intendente, mientras que en San Rafael perdió en la categoría de concejales, debido precisamente a que La Cámpora se presentó a las urnas con lista propia, separado del PJ.

Encuestas que "chocan" y un vínculo que da que hablar

La que termina fue una semana de furibundos contrastes en el mundo de las encuestas. Hubo básicamente dos que ocuparon el centro de la escena. Un sondeo realizado por Martha Reale y otro por el un tanto enigmático "Equipo Mide".

La de Reale le dio muy bien al oficialismo provincial en una inédita categoría sin nombre propio: "candidato del equipo de Cornejo". Esta nomenclatura le ganaría hoy por 26,8% contra 20% a Luis Petri, aseguró Reale en su estudio.

En cambio, según el "Equipo Mide", Petri ganaría las elecciones del año que viene holgadamente y sin ningún cornejista haciéndole sombra. Sacaría 30% contra 10% de su principal adversario, el intendente Ulpiano Suárez. El primer candidato de Cornejo en esta encuesta es el ministro Tadeo García Zalazar, con apenas 3% de intención de voto.

Dos reflexiones surgieron ante estas encuestas, que llamativamente salieron casi al mismo tiempo. La primera es que, a pesar del contraste de números, el intendente capitalino Ulpiano Suárez, festejó, ya que en ambos aparecía como el mejor duelista "con nombre y apellido" que le puede poner la UCR a Petri.

SOCIALES- COVIAR- 7 Luis Petri y Cristina Pérez siguieron con atención los discursos del encuentro vitivinícola. Daniel Caballero/ Los Andes

La otra es una pregunta: ¿qué es el Equipo Mide? Hay quienes aclararon que se trata de una consultora de Buenos Aires a la que Clarín le da espacio y que ha tenido su lugar en programas políticos importantes, como el de Carlos Pagni. Pero el dato más interesante es que el Equipo Mide estaría presidido por Gonzalo de Janin, quien en el pasado estuvo ligada sentimentalmente a una personalidad importante para Mendoza: la periodista Cristina Pérez. O sea, la esposa actual de Petri, el político mendocino al que mejor le fue en el último sondeo de la consultora.

Cornejo se quedó en el banco

Una actitud del gobernador Alfredo Cornejo con la prensa comienza a llamar la atención: ha eludido en las últimas semanas el contacto con los periodistas que acuden a las actividades oficiales en búsqueda de sus conceptos sobre distintos aspectos de la realidad provincial y nacional.

La agenda del Gobierno provincial está plagada de eventos que protagoniza Cornejo y casi siempre hay pronunciamientos suyos al micrófono, además de anuncios de medidas. También, numerosas fotografías y videos, como la foto que replicamos aquí y que lo muestra probándose con un tiro al arco en la inauguración de un street center, ante la mirada atenta del intendente de Guaymallén, Marcos Calvente.

WhatsApp Image 2026-05-26 at 3.27.00 PM Cornejo prueba sus dotes en un street center. Foto: Ramiro Gómez.

El problema es que todo lo que dice o hace Cornejo circula "enlatado" y proporcionado por su equipo de comunicación. El ida y vuelta con los periodistas se cortó hace rato. Cuando se arriman los periodistas hace mutis por el foro. O se queda en el banco, podríamos decir, si acudimos a la jerga futbolera.

Hay muchas especulaciones frente a este silencio prolongado de Cornejo ¿No quiere responden sobre Adorni y Milei? ¿No quiere hablar de Macri? ¿O será la polémica por la zona fría en el Congreso?

Precisamente, la última pregunta periodística que respondió el gobernador fue respecto del proyecto de Zona Fría, cuando la reducción del beneficio estaba por ser votado por la Cámara de Diputados y antes de que la iniciativa llegara al Senado, donde el radicalismo se va a oponer. "Que salga la mejor ley", se limitó a decir Cornejo en Buenos Aires, ante los periodistas que querían hablar con él. O sea, no dijo nada. Unos cuantos piden que Cornejo vuelva a hablar en serio.

Martín Palermo y la diputada libertaria

Semanas atrás decíamos en esta columna que el debut de una "libertaria pura" como diputada provincial no iba a pasar desapercibido. Han pasado pocas sesiones desde entonces y ya se nota: la joven abogada Cecilia Soler se prende en duelos discurisvos con el peronismo y mete "pierna fuerte", para hacer alusión al fútbol otra vez.

ccilia soler

Pasó hace pocos en un debate plagado de chicanas, en el cual el jefe de bloque del PJ, Germán Gómez, pronosticó que habrá un gobierno peronista en 2027. "No creo que (el peronismo) vaya a ser gobierno", atacó Soler, y destacó los números que ha obtenido Javier Milei en Mendoza en las dos últimas elecciones: 71% en 2023 y 54% en 2025.

El remate corrió por cuenta del presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, quien señaló entre risas: "Ni Palermo se atrevió a tanto".

soler

La observación de Peti Lombardi dio el pie justo para que los seguidores de Soler, quien tiene línea directa con el comando del león en Buenos Aires y un grupo de jóvenes de La Libertad Avanza que la destaca en Mendoza, empezaran, vía inteligencia artificial, a comparar a la legisladora con el legendario goleador de Boca Juniors, ni más ni menos.

Las corbatas de Mema y un inesperado encuentro

Esta columna tiene ojos en todos lados. Por ejemplo, el jueves fue testigo de algunas escenas particulares en Aeroparque, a última hora, donde habían confluido varias figuras de la política mendocina que volvían de Buenos Aires a Mendoza.

Una de ellas era Natalio Mema. El ministro de Gobierno y flamante precandidato a gobernador ha comenzado a destacarse por un accesorio de su vestimenta: la corbata. Tiene muchas, de estilos muy variados, y unas cuantas con diseños "fantasía".

En el aeropuerto apareció el jueves con una corbata de colores llamativos y atrajo la atención de varias personas. No es menor como estrategia de campaña, al menos en el arranque y cuando necesita precisamente aumentar su "visibilidad".

mema

La otra imagen que nos contaron tuvo como animadores al intendente Ulpiano Suárez (quien también quiere ser candidato a gobernador en 2027) y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien venía a Mendoza con su pareja. Se sabe que él es radical y ella peronista, pero ambos animaban una "conversación de compinches", según dijo un testigo, mientras se preparaban para subir al avión ¿Afloja la grieta política de Mendoza?