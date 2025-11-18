18 de noviembre de 2025 - 21:02

Mendoza, con alerta por vientos y leve descenso de temperatura: así estará el tiempo este miércoles

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima muy alta para mañana en Mendoza, anticipando el verano. El jueves, el tiempo prevé alerta amarilla por vientos fuertes.

El pronóstico en Mendoza. 

Foto:

Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este miércoles, como también el jueves, se anticipa mucho viento en Mendoza con posibilidad de tormentas durante la noche. No obstante, el pronóstico del tiempo asegura que la máxima rondará cerca de los 35°C, mientras que la mínima continuará muy alta. A continuación, el detalle de ambos días.

Cómo estará el tiempo mañana

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad parcial y viento” este miércoles 19 de noviembre con descenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 32°C, mientras que la mínima será de 20°C, con vientos del sudeste. En la Cordillera anuncian poca nubosidad.

Jueves: alerta por viento

El jueves 20 de noviembre la temperatura tendrá un marcado ascenso: se espera una máxima de 35°C y una mínima de 17°C. Además, rige una alerta amarilla por vientos fuertes en casi toda la provincia, acompañado de tormentas en la noche. En la Cordillera se anticipa “inestabilidad” con precipitaciones.

mapa_alertas (1)
Alerta por viento fuerte en Mendoza este jueves 20 de noviembre.

