18 de noviembre de 2025 - 18:32

Calor sofocante: tres localidades de Mendoza estuvieron entre las más calurosas del país

En la antesala de la llegada del verano, este martes se empezaron a sentir las altas temperaturas que superaron los 34°C.

Calor en Mendoza

Calor en Mendoza

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Esta semana la provincia de Mendoza atraviesa jornadas con altas temperaturas en la previa de un verano que promete tener un calor sofocante. En este sentido, dos departamentos de la provincia se ubicaron entre las localidades más calurosas de Argentina.

Leé además

Foto archivo Los Andes

Calor insoportable: se prolongan las altas temperaturas y hay fecha para que vuelvan las tormentas

Por Redacción Sociedad
le robaron la bicicleta al cirujano callejero de pelotas y no puede trabajar: como ayudarlo

Le robaron la bicicleta al "cirujano callejero de pelotas" y no puede trabajar: cómo ayudarlo

Por Ignacio de la Rosa

Este martes a las 16 horas, el departamento de San Martín llegó a los 35°C. Mientras que la ciudad de Mendoza y San Rafael se ubicaron en el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional, con 33°C y 34°C, respectivamente. Para este horario el ranking fue liderado por San Fernando del Valle de Catamarca con 40.2°C, seguido de Chamical con 38.4°C y La Rioja con 38.2°C.

Ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional
Ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional.

Ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional.

Mientras que para las 17, los dos departamentos mendocinos se ubicaron en el top de la lista de localidades más calurosas. La ciudad de Mendoza alcanzó una máxima de 34.3°C, mientras que San Rafael llegó a los 34°C.

Ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional
Ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional.

Ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico para los próximos días en Mendoza

Para los próximos días de la semana seguirán las altas temperaturas. El miércoles, el reporte señala un leve descenso de la temperatura, aunque será una jornada calurosa. La mínima será de 20°C, mientras que la máxima rondará los 32°C.

Si bien estará igual de cálido, el jueves se sumará la probabilidad de tormentas. "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera con precipitaciones". La máxima trepará a los 35°C.

Mientras que el viernes está prevista una jornada con nubosidad variable y descenso de la temperatura, donde la máxima llegará a los 29°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 18 de noviembre

Por Redacción Sociedad
DGE: Entre el 2 y el 28 de noviembre se implementa en los colegios una instancia de recuperación de saberes

Fin de ciclo lectivo: más de la mitad de los alumnos secundarios debe recuperar contenidos

Por Verónica De Vita
La familia de Sergio Vaca no tiene contacto con él desde 2022

Desesperada búsqueda de un argentino en Asia: viajó a un monasterio budista en 2022 y no se sabe nada de él

Por Redacción Sociedad
La reina nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes, presentó oficialmente su proyecto social: llevar contenidos de Educación Sexual Integral (ESI), autocuidado y salud sexual y reproductiva a adolescentes que viven en residencias alternativas de Mendoza

La reina de la Vendimia trabajará Educación Sexual Integral con adolescentes de residencias de Mendoza

Por Redacción Sociedad