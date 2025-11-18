Calor sofocante: tres localidades de Mendoza estuvieron entre las más calurosas del país

En la antesala de la llegada del verano, este martes se empezaron a sentir las altas temperaturas que superaron los 34°C.

Esta semana la provincia de Mendoza atraviesa jornadas con altas temperaturas en la previa de un verano que promete tener un calor sofocante. En este sentido, dos departamentos de la provincia se ubicaron entre las localidades más calurosas de Argentina.

Este martes a las 16 horas, el departamento de San Martín llegó a los 35°C. Mientras que la ciudad de Mendoza y San Rafael se ubicaron en el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional, con 33°C y 34°C, respectivamente. Para este horario el ranking fue liderado por San Fernando del Valle de Catamarca con 40.2°C, seguido de Chamical con 38.4°C y La Rioja con 38.2°C.

Ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional Ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional. Mientras que para las 17, los dos departamentos mendocinos se ubicaron en el top de la lista de localidades más calurosas. La ciudad de Mendoza alcanzó una máxima de 34.3°C, mientras que San Rafael llegó a los 34°C.

Ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional Ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional. El pronóstico para los próximos días en Mendoza Para los próximos días de la semana seguirán las altas temperaturas. El miércoles, el reporte señala un leve descenso de la temperatura, aunque será una jornada calurosa. La mínima será de 20°C, mientras que la máxima rondará los 32°C.

Si bien estará igual de cálido, el jueves se sumará la probabilidad de tormentas. "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera con precipitaciones". La máxima trepará a los 35°C.