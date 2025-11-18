Calor insoportable: se prolongan las altas temperaturas y hay fecha para que vuelvan las tormentas

Mendoza atraviesa una semana muy cálida con temperaturas por encima de los 30°C. Los detalles del pronóstico del tiempo.

Mendoza transita una semana muy calurosa y con alta humedad, que se traduce a tardes sofocantes. Al menos hasta el jueves así seguirá.

Según el pronóstico emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, este martes se espera tiempo "caluroso con poca nubosidad, vientos leves del sudeste. Zonda en Malargüe. Parcial nublado en cordillera". Tras una mínima de 16°C, la máxima alcanzará los 35°C.

En cuanto al miércoles, el reporte señala: "Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados a leves del sudeste. Parcial nublado en cordillera". La mínima será de 20°C, mientras que la máxima rondará los 32°C.

Si bien estará igual de cálido, el jueves se sumará la probabilidad de tormentas. "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera con precipitaciones". La máxima trepará a los 35°C.